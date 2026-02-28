【藝術文化】水藍率國台交+百人合唱 3/15呈現威爾第鉅作安魂曲

男高音彼得．洛達爾以深情嗓音備受好評。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕義大利作曲家威爾第不只是歌劇巨匠，更是一位深刻參與時代變動的藝術家，尤其在19世紀義大利處於民族統一與動盪並存的年代，他的音樂發揮了凝聚的力量，他所作的《安魂曲》雖源於宗教儀式，卻也是對人性與歷史的深層凝視。國立台灣交響樂團將攜手國內外多位聲樂家及百人合唱團隊，於3月15日在台中國家歌劇院盛大呈獻。

國台交首席客席指揮水藍將親自率團演出《安魂曲》。（國台交提供）

國台交表示，1873年，威爾第敬仰的文學家曼佐尼（Alessandro Manzoni）辭世，促使他完成《安魂曲》。威爾第以歌劇般的音樂張力，使此曲成為關於審判與救贖的史詩。其中最著名的第2樂章〈末日經〉，人聲與樂團盛大的交響，鋪陳出最後的審判場景；〈末日號角〉此起彼落，如遠方警醒；終曲〈拯救我〉以賦格收束，在層層聲部中尋找秩序與希望。19世紀指揮漢斯．馮．畢羅（Hans von Bülow）曾以「穿著宗教外袍的歌劇」形容此曲。

此次演出，將由國台交首席客席指揮水藍領軍，獨唱陣容包括女高音林玲慧、女中音鄭海芸、男高音彼得．洛達爾（Peter Lodahl）、男低音曾文奕；合唱團則由台中藝術家室內合唱團、台北愛樂合唱團與國立台中教育大學音樂學系合唱團攜手，以百人合唱與大型交響樂團層層鋪展聲響。

國台交指出，這部作品既是對逝者的追思，也是對民族與時代的回應，藝術成為歷史與情感的橋梁，使個人的思念昇華為群體的共鳴，在震撼與寧靜之間，尋得屬於當代的回聲。詳詢OPENTIX。

