【藝術文化】紙風車《雨馬》現身台灣燈會 3/4演出精華版

台灣燈會在嘉義縣府主舞台將有《雨馬》戲劇演出。

（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕2026年台灣燈會將於3月3日起在嘉義縣登場，縣府邀請紙風車劇團帶來客家親子劇《雨馬》，昨（1）日高10公尺、長13公尺的「雨馬」巨型裝置亮相，活動期間將演出《雨馬》精華版及燈光秀與靜態展示，「雨馬」巨型裝置也將參與3月7日台灣燈會狂歡慶典「TEAM TAIWAN大遊行」。

嘉義縣長翁章梁、紙風車文教基金會執行長張敏宜、客家委員會藝文傳播處長廖美玲及立委蔡易餘等人，昨共同出席燈會亮點「雨馬」亮相記者會，翁章梁穿戴高空裝備攀登上巨型「雨馬」進行宣傳，許多孩子看到「雨馬」驚呼連連，很期待燈會看到正式演出。

《雨馬》親子劇由客委會與紙風車劇團攜手製作，改編自作家小野的繪本故事，於2021年推出，當時全球新冠疫情蔓延，人心不安，許多孩子因疫情無法外出，失去日常生活的歡樂，劇作有撫慰人心、陪伴成長的意義。

廖美玲說，客家語言文化大使《雨馬》與去年推出的紙風車客家劇場《燈怪》將在燈會首次同台亮相，感謝縣府及紙風車劇團支持，讓客家文化在燈會舞台上與民眾相見。

紙風車劇團表示，「雨馬」披覆繁花與彩虹色彩，象徵溫柔而堅定的守護力量，彩虹寓意雨後迎來和平與幸福，祈願世界的孩子能重拾笑聲與希望。

縣府文化觀光局表示，《雨馬》精華版演出與燈光秀場次將安排問答活動，準備限量小禮物送給觀眾，活動期間有機會獲得可愛的「小雨馬布偶」。

《雨馬》精華版演出時間為3月4日至6日晚上6點30分、8點30分，地點在縣府舞台，每場約30分鐘，共6場；「雨馬」燈光秀共34場；台灣燈會狂歡慶典「TEAM TAIWAN大遊行」3月7日晚上6點45分登場，遊行路線為博愛路、信義一路至太子大道。

