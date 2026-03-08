自由電子報
藝術文化

【藝術文化】第15屆台灣國際紀錄片影展5月登場 台灣競賽組女力崛起 講述表演取代傳統開幕片

2026/03/08 05:30

本屆台灣競賽影片《顏色擷取樣本.mov》劇照。（TIDF提供）本屆台灣競賽影片《顏色擷取樣本.mov》劇照。（TIDF提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家電影及視聽文化中心主辦的第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF），將於5月1日至5月10日登場。本屆影展匯集近140部作品，於國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館、台灣當代文化實驗場C-LAB等地舉行。策展人林木材指出，今年共徵得2617件來自全球153個國家與地區的作品，報名件數創歷史新高。

TIDF表示，本屆台灣競賽入圍名單展現出強大的女性影像力量。初選委員蘇育賢觀察，入圍作品中女性導演比例約為男性導演的兩倍，議題涵蓋家族記憶、社會觀察與感官實驗，如《滿妹》與《傳奇女伶 高菊花》分別探究客家女性韌性與白色恐怖家屬軌跡；《曦曦》與《吹得到海風的地方》則記錄自由追尋與親人告別。此外，《花之島》、《我家有棵芒果樹》、《顏色擷取樣本.mov》及《蒸發書簡》等作，皆展現多元的影像敘事。

本屆影展更突破以往，TIDF宣布將由藝術家薩伊德．塔吉．法魯奇（Saeed Taji FAROUKY）以「講述表演」取代傳統開幕片；該演出名為《死亡必然，卻非終章》（Death Is Certain but Not Final vol. IV），結合演說、影像檔案與即時互動，以幽默且反叛的調性，建構屬於巴勒斯坦創作者的「空缺」敘事，5月3日將有免費場次。影展期間亦邀請卡馬勒．阿賈法里（Kamal ALJAFARI）等多位巴勒斯坦創作者訪台，於5月6日舉辦「存在作為缺席：巴勒斯坦（無）檔案」論壇。

國際與亞洲視野競賽則同樣展現在艱困中突圍的力量，包含趙德胤新作《櫻桃號》、泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高《被掩蓋的依善》，以及在烏俄戰爭、阿富汗與加薩前線完成的極端環境之作。華語作品「再見真實獎」則選入18部作品，包含2部探問記憶創傷的香港作品《Compact Disc》與《記憶座標》。詳詢TIDF官網。

