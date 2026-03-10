【家庭plus．香草隨食札記】西洋蓍草 最美外傷藥草

西洋蓍草豔麗漸層花序叢聚，如一張精緻畫傘。

文、圖／蔡以倫

在台灣，西洋蓍草（Yarrow，蓍讀ㄕ）並不常見。它原生於歐洲與北半球溫帶、寒帶，偏好涼爽乾燥氣候，與北台灣亞熱帶環境其實有些距離。

我是在花市遇見它的。一盆花色鮮明的草本植物格外醒目，豔麗漸層花序叢聚，如一張精緻畫傘。走近細看，葉片羽狀深裂，線條如齒，柔軟如蕨。我心想，若能種於園中，必是視覺焦點。

請繼續往下閱讀...

蓍草是歷史悠久的植物。蓍字從「耆」，有長壽之意。蓍草在原生地為多年生，株高約20至100公分，耐寒耐旱、適應貧瘠土壤。然而在台灣平地，不耐夏季高溫濕熱，需安排遮蔭、排水良好與通風環境，才能順利度夏。必須像一年生草花般栽培，待盛花後留種再續。

西洋蓍草素有「最美麗的外傷藥草」之稱。屬名Achillea源自希臘神話英雄阿基里斯，傳說他曾以蓍草為士兵止血療傷。西方草藥學將其用於止血、舒緩發炎與促進修復。花葉亦可泡茶，氣味清苦帶辛，口感並不討喜，佐以蜂蜜或果糖，可修飾風味。

日本人因蓍葉如鋸齒，稱之為「鋸草」，並提取精油應用於芳療。精油呈深藍色，來自成分母菊天藍烴（Chamazulene），有舒緩與修復作用。常見於排汗退熱、放鬆肌肉痠痛、促進循環與調整消化。

與之同屬的亞洲蓍草，則在東方文化中占有一席之地。相傳伏羲觀天象而畫八卦，後人取蓍草莖梗行「大衍占卜」，透過《易經》推演陰陽變化。西方以蓍草療傷，東方以蓍草問天，同屬植物，在不同文明中各自演繹。

園裡西洋蓍草正明亮綻放。它或許終究難耐酷夏，但短暫花期已足夠動人。植物跨越緯度而來，與其相伴，也學會敬畏氣候、尊重時間。花開有時，離去亦然。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法