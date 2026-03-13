【藝術文化】衛武營瘋迷24巴赫3/14登場 前夜祭加碼奧芬巴哈霍夫曼的故事

3月13日奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，集結頂尖聲樂家為「瘋迷24巴赫」華麗暖身。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營「瘋迷24巴赫」將於3月14日至15日登場，由美籍管風琴家尚傑生以亞洲規模最大管風琴，演奏史上最偉大管風琴作曲家巴赫作品，前夕更推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，讓民眾享受理性與感性迷狂。

衛武營為了讓參與者在24小時馬拉松中隨時補充體力，館內餐飲服務同步延長營業。（衛武營提供）

衛武營「瘋迷24」系列今年以「音樂之父」巴赫為主角，藝術總監簡文彬表示，巴赫作品是後世音樂創作者仰望的基石，更首度嘗試「翻玩」經典，讓巴赫旋律在國樂絲竹、電子音樂節拍下，散發出無限的現代感與生命力，前夜祭與奧芬巴哈《霍夫曼的故事》並置呈現，透過多元曲風激盪碰撞，見證超越時空的音樂生命力。

請繼續往下閱讀...

前夜推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，由簡文彬指揮，攜手聲樂家蔣啟真等，與金鐘北影雙料影后尹馨，將音樂廳化身為虛實交錯的「歌劇版黑鏡」，在法國浪漫樂派作曲家奧芬巴哈旋律中，走入德國浪漫主義大師E.T.A.霍夫曼筆下的愛情寓言世界。

音樂廳首場由在台定居的美籍管風琴家尚傑生精選巴赫傑作揭開序幕，微光古樂集以巴洛克古樂器與傳統技法還原巴赫音樂，大提琴家李孟坡與小提琴家魏靖儀接力演奏無伴奏組曲；「爵士午夜場」由許郁瑛帶來搖擺狂想；「翻玩新經典」迎來MIT米特薩克斯風重奏團與Voco Novo爵諾歌手重新編製大師作品，揮灑現代音樂火花。

表演廳由原聲巴洛克樂團帶來《布蘭登堡協奏曲》，南台灣室內樂協會演出小提琴與大提琴奏鳴曲；「翻玩新經典」由那娜擊樂二重奏運用馬林巴木琴重塑巴赫音符動態；三個人樂團結合箏、阮、笛、簫等傳統國樂器演奏巴赫音樂，展現東方韻味；高雄在地團體三極體運用模組合成器、小提琴與爵士鼓，展現超現實色彩。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法