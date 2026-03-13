【藝術文化】青年戲曲藝術節開鑼 打破牢籠跨界串聯

喜劇團《京鴻一PAIR》演員曾冠東（左起）、八弟蕭志瑋、黃昶然。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市藝文推廣處主辦的「第12屆青年戲曲藝術節」，將自3月14日起至4月26日登場，包含4檔劇場售票節目與2檔戶外免費展演，地點橫跨大稻埕戲苑與大稻埕碼頭5號水門廣場。

策展人郎祖筠以「打破牢籠」形容本屆的創作精神，勉勵青年創作者無論在表演形式、敘事題材或跨界合作上，都能勇敢突破框架，讓戲曲在保有傳統底蘊的同時，也能展現當代生命力與創造力。

本屆劇場節目規畫多元，3月14、15日由喜劇團《京鴻—PAIR》首發，融合京劇身段與相聲節奏；3月28、29日由明華園天字戲劇團帶來歌仔戲《劍影孤戀》；4月11、12日則有一心戲劇團推出《雙身》，以人偶同台形式呈現細膩情感；4月25、26日由台北海鷗劇場歌仔戲作品《女鬼回家》收尾，透過黑色幽默重新思索生死議題。

2場戶外布袋戲節目於大稻埕水門廣場免費登場。4月3日由陳錫煌傳統掌中劇團演出《三世龍虎鬥》；4月4日由金光布袋戲帶來《雲州大儒俠—決戰時刻》，將掌中乾坤帶入城市文化脈動。詳詢台北市藝文推廣處官網。

