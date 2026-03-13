自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】賞花祕境 迴避萬頭攢動

2026/03/13 05:30

東京新宿摩天樓區裡的常圓寺是枝垂櫻穴場，逛街時可隨意鑽進去賞櫻。（劉黎兒攝）東京新宿摩天樓區裡的常圓寺是枝垂櫻穴場，逛街時可隨意鑽進去賞櫻。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

避開著名的賞花景點，人煙稀少的「穴場」一樣美景如畫。圖為埼玉縣深谷市的唐澤川櫻花。（劉黎兒攝）避開著名的賞花景點，人煙稀少的「穴場」一樣美景如畫。圖為埼玉縣深谷市的唐澤川櫻花。（劉黎兒攝）

東京從二月下旬開始，茶花、梅花以及早櫻的河津櫻等都相繼開花了，直到4月也還有許多晚開品種的櫻花，都很有看頭。若去著名的賞花景點的話，只見萬頭攢動，要拍花的純粹美景非常難，因此我通常去人煙稀少的「穴場」，亦即較不為人知而實際上相當精采的場所。

每次傳給朋友賞花的照片，大家都驚訝為何沒人山人海，我在東京居住40幾年了，或許還算熟悉關東地區許多賞花或楓葉等的穴場吧！

「穴場」雖非觀光名所，卻有不輸名所的魅力，是規模不大的次級景點，但少了喧囂人群，自動升格為頂級景點。這些穴場最怕在社群媒體傳開，湧進人潮，但只要還算穴場，就不需要一早趕去排隊，不需要為了找能停車或花下吃便當的位置而傷腦筋，也不會看到抓花的惡質觀光客等，總之不會因擁擠而焦慮，能安安靜靜地賞花，也能拍到不夾人頭的美美照片！

東京櫻花開，眾人湧向名所目黑川、千鳥淵、上野公園等，我寧可去有點風情而少人的河岸、公園、庭園或小寺院神社等，都會發現許多不大為人知的櫻花好景，如猿江公園、善福寺川（尾崎橋）、代代木公園、北丸公園、昭和紀念公園及附近的根川綠道等，或是面積是上野公園1.5倍、有1700株櫻花的小金井公園；我散步常去的光丘公園則有1000株以上的櫻花路，也可以去門前仲町大橫川岸（石島橋）、東大駒場校區等等！

近年我也去埼玉縣的熊谷堤、權限堂公園、川越新河岸川或大宮公園、與野公園、見沼田圃櫻迴廊等，即使有人潮，也比主流櫻花名所少很多，像美如畫的深谷市唐澤川岸的櫻花，居然是無人境界；神奈川線也有許多櫻花穴場，如本牧山頂公園、相模丘仲好小道「櫻百華道」或橫濱名園的三溪園及縣立三池公園等等，都是人少的櫻花穴場！

到花穴場不僅能平心靜氣地賞花，更因為人少才能聞到花的香氣，尤其原本花香超淡薄的櫻花；其他如梅花也是穴場最宜人，包括東京北烏山梅林、小石川植物園、羽根木公園、赤塚溜池公園等，或是一定會種梅花的神社，如古保、龜戶或湯島的天滿宮，只要是稍早或稍晚的時間去，也能獨聞花香。我常在離家不遠的小寺院練馬南藏院，獨占古樸文化財建物與一院子滿開嬌豔又典雅的紅梅，芳香濃郁，深呼吸後感到無比幸福！

