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【藝週末．藝週音樂人物】琴牽半世紀 樂為台灣人─魏樂富＆葉綠娜雙鋼琴48年音樂會

2026/03/15 05:30

魏樂富與葉綠娜兩人以音樂為伴，攜手50年、琴牽半世紀。魏樂富與葉綠娜兩人以音樂為伴，攜手50年、琴牽半世紀。

文／記者凌美雪 圖片提供／葉綠娜

原來是德籍女婿與台籍媳婦的異國婚姻，攜手50年、琴牽半世紀、地球繞一圈，魏樂富決定申請台灣身分證，成為兩個台灣人！半個世紀不算短，但收納在一本相簿中，隨著魏樂富與葉綠娜的談笑間不斷翻頁，50年竟似輕巧地奔向現在；魏樂富不經意說出現在是「中場休息」，那麼，就來回顧一下。

這張魏樂富與葉綠娜兩人在花園新城附近採野薑花照片，是李銘盛拍攝；李銘盛還邀兩人參與他的前衛行為藝術，把鋼琴搬到忠孝東路的馬路旁演奏，很多人好奇圍觀，當然也吸引眾多媒體採訪。葉綠娜笑說，關於「前衛」，他們可不輸李銘盛。這張魏樂富與葉綠娜兩人在花園新城附近採野薑花照片，是李銘盛拍攝；李銘盛還邀兩人參與他的前衛行為藝術，把鋼琴搬到忠孝東路的馬路旁演奏，很多人好奇圍觀，當然也吸引眾多媒體採訪。葉綠娜笑說，關於「前衛」，他們可不輸李銘盛。

相片排放的時序並未依照年代，只有部分用鉛筆標註拍攝時間與地點，比如先看到1979年兩人登記結婚時的照片，之後才翻到1978年還在德國念書時；突然跳出一張魏樂富在台北家的頂樓曬「夜壺」；然後兩人於1990年一起獲頒國家文藝獎；又發現大約同時期，有台灣知名行為藝術先驅李銘盛為兩人拍攝的照片。最令人驚喜的，是1983年兩人在加拿大進修時，竟留下與上一個世紀最重要的前衛藝術家之一John Cage（1912-1992）一起的工作照。

今年是兩人以雙鋼琴在台灣一彈成名的48週年，「魏樂富＆葉綠娜雙鋼琴48年演奏會」將於3月19日在台北國家音樂廳登場，每首都是對兩人意義深遠的曲目。

1978年，兩人畢業前在德國的合照。1978年，兩人畢業前在德國的合照。

1979年，公證結婚時合影。兩人回憶起當時跨國結婚需要一些特別的證明文件，包括魏樂富必須出示一份由德國政府核發的單身證明，文件上載明「可以結婚」，但因為翻譯鬧烏龍，竟翻成「已結婚」，使兩人差點結不了婚。1979年，公證結婚時合影。兩人回憶起當時跨國結婚需要一些特別的證明文件，包括魏樂富必須出示一份由德國政府核發的單身證明，文件上載明「可以結婚」，但因為翻譯鬧烏龍，竟翻成「已結婚」，使兩人差點結不了婚。

故事從一個台灣人開始。出生於南台灣的葉綠娜，自幼學習鋼琴，並以優異成績考上北一女，但在當時移居台灣的奧地利知名鋼琴家蕭滋博士強烈建議下，葉綠娜於1971年以資優生身分前往奧地利薩爾斯堡音樂學院學習，5年後考取德國漢諾威音樂學院，與比她年長1歲的魏樂富（Rolf-Peter Wille）成為同學。

2018年，魏樂富取得台灣身分證。2020年，魏樂富取材228事件受害者故事創作〈暗夜的螃蟹〉，以邊朗誦、邊演奏的方式呈現，獲得第31屆傳藝金曲獎「最佳作曲獎」，魏樂富開心地秀出身分證喊：「我是台灣人。」（資料照，記者胡舜翔攝）。2018年，魏樂富取得台灣身分證。2020年，魏樂富取材228事件受害者故事創作〈暗夜的螃蟹〉，以邊朗誦、邊演奏的方式呈現，獲得第31屆傳藝金曲獎「最佳作曲獎」，魏樂富開心地秀出身分證喊：「我是台灣人。」（資料照，記者胡舜翔攝）。

問魏樂富為何會關注台灣的人權議題？除因葉綠娜母家有多位228受難者之外，魏樂富說，他剛到台灣時，因為語言的關係，他所閱讀的台灣相關資料多是英文或德文等所謂西方國家的觀點，後來才驚覺原來跟台灣人被教育的台灣歷史有很多不同。這位「樂為台灣人」的德國人，似乎比更多台灣人討厭中國，在早年很多藝術家或老師移居中國賺錢時，魏樂富堅持留在自由民主的台灣。問魏樂富為何會關注台灣的人權議題？除因葉綠娜母家有多位228受難者之外，魏樂富說，他剛到台灣時，因為語言的關係，他所閱讀的台灣相關資料多是英文或德文等所謂西方國家的觀點，後來才驚覺原來跟台灣人被教育的台灣歷史有很多不同。這位「樂為台灣人」的德國人，似乎比更多台灣人討厭中國，在早年很多藝術家或老師移居中國賺錢時，魏樂富堅持留在自由民主的台灣。

兩人從同學成為戀人，1978年畢業後原訂前往美國進修，因為有半年等待的時間，魏樂富決定先到台灣，兩人於1979年在台灣結婚，還以台灣首見的雙鋼琴組合「出道」；由於葉綠娜取得師範大學的教職，魏樂富也獲聘在東吳大學任教，因此，兩人是直到1983年才先後赴加拿大與美國留學，直到取得博士學位，兩人始終愛相隨。

受John Cage啟發的青春舞曲

1983於加拿大班夫鎮與作曲家John Cage一起工作。1983於加拿大班夫鎮與作曲家John Cage一起工作。

1983年，未滿30歲的魏樂富夫婦在加拿大班夫鎮進修，71歲的美國前衛作曲家John Cage，正好受邀去講課，學校還特別為他策畫專場音樂會。魏樂富夫婦自願演出1首John Cage的預製鋼琴作品，因此獲得大師親自指點。

葉綠娜說，看到樂譜時，不敢相信預製鋼琴所需要的「小零件」之繁雜，包括各種型式、大小的螺絲釘、鐵釘、隔熱海綿、橡皮、鋼板、小木塊、小竹片等，「這些小東西改變琴弦共鳴的音色及泛音，產生了許多奇特音效，好像一大群非洲打擊樂團就在你眼前。」

1987年由齊飛唱片發行的《青春舞曲》專輯封面。1987年由齊飛唱片發行的《青春舞曲》專輯封面。

兩人返台後，1987年，環球唱片前身齊飛唱片為兩人出版第1張CD，魏樂富創作的〈青春舞曲〉，便是使用「預製鋼琴」原理。葉綠娜說，演奏這首〈青春舞曲〉會將他們帶回到過去在加拿大班夫小鎮的回憶，是整天與大自然、音樂為伍的靜謐時光。但此曲除了鋼琴之外，還需要另一架可以「加料」的鋼琴，大部分名貴的鋼琴品牌都不願意出借，因此很長一段時間都未曾彈奏。此次排進48週年演奏會，可說極為難得。

1983於加拿大班夫鎮與作曲家John Cage一起工作。1983於加拿大班夫鎮與作曲家John Cage一起工作。

從普朗克出發行遍天下

1986年邀請魯賓斯坦兒子們的鋼琴老師Constance Keene教授來台，在國父紀念館的演出票房全滿，齊飛唱片決定幫兩人出版雙鋼琴專輯。1986年邀請魯賓斯坦兒子們的鋼琴老師Constance Keene教授來台，在國父紀念館的演出票房全滿，齊飛唱片決定幫兩人出版雙鋼琴專輯。

此次音樂會除將演出魏樂富的〈青春舞曲〉，還有多首向他們心目中偉大作曲家巴赫與莫札特致敬的雙鋼琴曲目：布拉姆斯《匈牙利舞曲》中的第1首，是兩人48年前在德國唸書時，首次合作四手聯彈的曲子；李斯特是魏樂富博士論文的題材，兩人選了1首李斯特的交響詩《前奏曲》雙鋼琴版本，葉綠娜說，彈奏此曲是為紀念她過世的父親，還有父親與蕭泰然曾經一起坐在國家音樂廳4樓聆聽他們夫婦演奏此曲的美好時光。

1990年，魏樂富與葉綠娜同獲國家文藝獎，與葉綠娜的父親葉廷川（左2）及魏樂富的家人魏漢斯（右1）合影。1990年，魏樂富與葉綠娜同獲國家文藝獎，與葉綠娜的父親葉廷川（左2）及魏樂富的家人魏漢斯（右1）合影。

此外，特別值得一提的，當然是陪伴「魏樂富&葉綠娜」最久的《普朗克雙鋼琴協奏曲》，也是他們首次在台灣演出的雙鋼琴協奏曲。此曲完成於1933年，起初是為管弦樂及雙鋼琴所作，之後改編為純雙鋼琴彈奏版本，是充滿愉快氣氛且能充分展現才華的樂曲。1984年與李淑德指揮的師大交響樂團合作後，兩人也曾在許多不同的國家與不同的樂團合作過，可說是陪伴兩人巡迴台灣、行遍天下的招牌曲目。

魏樂富與葉綠娜兩人以音樂為伴，攜手50年、琴牽半世紀。魏樂富與葉綠娜兩人以音樂為伴，攜手50年、琴牽半世紀。

「彈奏它，就好像走過時光隧道。」葉綠娜說，這次要演奏的是作曲家自己為雙鋼琴改編的版本，普朗克只將一些樂團演奏的素材直接融入鋼琴彈奏的部分，雖然沒有樂團，卻與有樂團時同樣完美的效果，堪稱是繼莫札特後最成功的1首雙鋼琴協奏曲。

這兩位台灣最早的雙鋼琴組合，俊男美女夫妻檔也成為媒體寵兒。1992年，台視《浪漫的樂章》邀請兩人在玉山夫妻樹前演奏。這兩位台灣最早的雙鋼琴組合，俊男美女夫妻檔也成為媒體寵兒。1992年，台視《浪漫的樂章》邀請兩人在玉山夫妻樹前演奏。

音樂小百科：John Cage與預製鋼琴

John Cage通常被歸類為美國先鋒派古典音樂作曲家，魏樂富與葉綠娜在德國漢諾威大學時，在某場「前衛音樂」發表會中，初次「聽」到John Cage的作品〈4’33">。這首4分半鐘的樂曲，除了休止符就沒其他音符，只見「演奏者」正經八百走到鋼琴前坐下來，重複了3次打開琴蓋、舉手不動、咳嗽、關閉琴蓋等動作，並於4分33秒後，嚴肅地起身鞠躬，然後退場，因此，有人笑此曲應叫〈4分半鐘的寂靜〉。

John Cage用各種形式拓展音樂存在的可能性，除〈4’33">之外，最有名的便是發明「預製鋼琴」。John Cage有許多打擊樂作品，但有時打擊樂使用太多樂器會不方便運送，且需要很多人手，John Cage經過多次試驗後，成功在1938年研究出在1架琴弦內塞各種物件，即可達到打擊樂團效果的方法，因此也有人稱預製鋼琴叫「加料」鋼琴。

這位充滿實驗精神的前衛作曲家，不僅在20世紀影響了當代音樂創作者，連文學、舞蹈及視覺藝術創作者，都深受他的啟發。

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