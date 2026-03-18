自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】宇文正／追夢人

2026/03/18 05:30

圖◎王孟婷圖◎王孟婷

◎宇文正 圖◎王孟婷

「給我一首屬於你成長的歌吧。」我對詩人、室內設計師陳皓說。他想了想說：「〈追夢人〉。從逃學的孩子，到站上大學講台，我的人生，真的是一段一段追夢的過程。」

〈追夢人〉是羅大佑作詞作曲，電影《天若有情》的主題曲，原名〈青春無悔〉，香港歌手袁鳳瑛原唱。袁鳳瑛音色清亮，頗能襯托電影中吳倩蓮清純美麗的氣質。不過此曲更名〈追夢人〉在台發行，由鳳飛飛重新詮釋，賦予了這首歌滄桑後的圓融。我很難說哪一個版本更好，再聽作者本人羅大佑的演唱，「前塵後世輪迴中，誰在聲音裡徘徊，癡情笑我凡俗的人世終難解的關懷……」卻另有一番人世閱盡後的若有所悟，或許這是更貼近陳皓心境的版本？

就從逃學說起吧。「我人生的開場是從一個廢柴逃學開始的。小時候極度不愛讀書，開學第一天就開啟逃學模式。」

「逃到哪裡去呢？」

「我是鄉下小孩，就滿山遍野地跑。趁著掃除時兵荒馬亂，拎著書包就翻出窗戶。小學的窗戶都很低嘛，而我們學校是沒有圍牆的，太容易逃跑。這一逃就逃了三年，挨板子也不怕。」

我想起大江健三郎《為什麼孩子要上學》，戰後混亂的氛圍裡，他不再相信老師，每天帶著植物圖鑑躲進林子裡自學，直到一場秋雨，把山路沖坍了，被消防員救回家之後，他發了場高燒，迷糊中與母親說著話，那是我非常喜歡，且經常在腦海中反芻的一場對話。但兒時的陳皓迷迷糊糊，問他為什麼這麼不愛上學呢？他自己也不確定。我還好奇，逃學的孩子都到哪兒去了？是一個人逃還是一群人逃呢？

「三、五同學一起吧。」

「你們會去做壞事嗎？」

「那年代的壞事，頂多偷摘水果之類。」

「有混幫派嗎？」

陳皓笑了：「我們那鄉下，也沒有幫派可以混。就只是在山裡面跑，在田野裡跑……」

「那是哪一座山啊？」

「觀音山你知道吧？觀音山從五股這頭上去是個峽谷，我們家就在峽谷的正中央。我們家是個大家族，大到這條峽谷上，百分之八、九十都姓陳，家家都是我們的近親遠親。每一年的清明節，掃墓要分三梯次。我們的遠祖來自於福建廈門一個很小的村落『西亭』。西亭陳姓拜的是舍人公。長大爬梳資料才知道他原名輔順將軍，也有人稱馬舍公，是唐朝開漳聖王的部將。我們每十三年會有一次很大的廟會，要比賽豬公的。至於十三年輪一次，就是因為家族太大了，分散各地，有在蘆洲，有在社子，有的到萬華，有的在觀音山，共有十三個角頭。」

我說吧！「角頭！」

陳皓笑我少見多怪，「這角頭並不是幫派，比較像村落的概念……」

不愛念書的陳皓，說起家族歷史倒是侃侃而談。他的祖先來到台灣尋夢，落腳在觀音山下。這片田野，是陳皓童年逃學的遊憩之地。逃了三年，導師忍無可忍了，跟校長說：「這個學生我教不了。」校長把陳皓家長請來，連家長會會長都來關切，場面把他嚇住了，四年級開始，陳皓不再逃學。昏頭昏腦上了國中，還是不知道念書，但有兩位老師帶給他心靈很大的衝擊。

一位是化學老師熊第銘。「熊老師上課從來不帶課本，手上拿的是一瓶米酒，邊喝邊講課。若在今日，這樣的老師早就被投訴了，但在當年，我們覺得很酷。每堂課他只要問一聲：我們上次上到哪？就能接下去講，整本課本都在他腦海裡頭。我一直覺得，他應該是個懷才不遇的人吧。熊老師有件事情令人印象深刻。他帶著學生做『試管蜘蛛』。」

咦，這情節似曾相識，「我記得小野寫過一本《試管蜘蛛》，小說主角也是個老師，想在實驗室裡培養出毋須織網就能捕食的蜘蛛，那老師也很憂鬱……」陳皓點頭：「那篇小說應該就是以熊老師為藍本。我後來回想，熊老師這實驗，在當時是很先進的。」

「你們有成功嗎？」

「我不知道，我們只是跟著做。只聽說後來老師因病過世了。他的家人以他的遺產在學校成立了一個基金會，獎助學生。」

這位熊老師真是奇人，「所以你後來化學變得很厲害嗎？」

「哈哈，沒有。我並沒有因此喜歡上生物理化，功課還是很爛，但是被那樣的生命情調吸引。」

我想，是那種充滿奇想，一股腦去做，不在乎旁人眼光的人格特質，吸引著少年陳皓吧。

另一位鼓動少年詩心的是國文老師陳松雄。「他只教我們一年，就回東吳去念研究所。他的興趣是南朝美文，後來我聽說他的學位論文是用駢體寫的。他在課堂上隨口就能背誦〈滕王閣序〉、〈歸去來兮〉之類經典。我們全班深受他的薰陶。」陳皓認為，即使畢業多年，這影響猶是在的。陳老師最推崇的詩人是李商隱，這也深深影響了陳皓的詩風。

陳皓說自己的人生，是「一段一段追夢的過程」。果然是一段一段，因為國中畢業，他什麼學校也沒去考。

我實在詫異：「高中、高職、五專，都沒去考嗎？為什麼這麼不愛上學呢？」

陳皓沒有回答我。他說跑去跟大哥學木工了。學了一年，還是渾渾噩噩，但哥哥要去當兵了，把他託付給一位朋友，繼續學木工。「結果我第一天上工，早上八點到班，九點鐘，我就把工地的玻璃給打破了。」他覺得自己的人生至此，就像那拿不穩的木頭，握不牢的工具，刨著刨著，就飛脫出去。

這種心靈的渾沌狀態，其實孵著一個他自己也不知曉的文學夢吧。他從國一就嘗試寫一些近體詩，直到十九歲那年，有一天在報紙分類廣告的一小角，看到「中國青年服務社寫作班」的廣告，忽然憬悟，也許，終於找到自己想學的東西了啊。

寫作班在館前路一帶，老師中有軍中三劍客之一的小說家段彩華，「他是我生命中的貴人，他知道我在寫近體詩，特別指導我接觸新文學，還有總幹事葉蔭，我在他們的鼓勵下，嘗試寫小說、散文、新詩。還跟寫作班同學創辦同仁刊物《青年寫作》，我接觸編輯也是從這裡開始。」

陳皓二十歲去當兵，隨身攜帶了兩本書陪伴他的軍旅生涯，《敻虹詩集》和羊子喬的散文集《太陽手記》。他待過的部隊老在移動，跟隨部隊流浪過馬祖南竿、三貂角和北台灣一些軍營，每到一地都湧動寫詩的情懷。這時回首自己懵然的少年時光，忽然非常想回到學校去。退伍後考進復興美工，學習油畫創作，接觸到西方藝術，康丁斯基、蒙德里安的理論都給予他強烈的刺激。也是這段時間，他結識一生的朋友，詩人陳謙，以及《葡萄園詩刊》主編吳明興、文曉村老師、篆刻名家陳約等文友。

復興美工畢業，順理成章該去考師大美術系或是國立藝專吧？陳皓再一次令我錯愕：「我沒去考。」他想把理論化為行動，除了寫詩，有了辦詩社的想法。那正是台灣文藝風起雲湧的八〇年代，陳皓策畫倡辦了「薪火詩社」，陸續還參與《葡萄園詩刊》、《曼陀羅詩刊》的編輯工作。風風火火辦詩社、活躍於寫作班、辦刊物，同時，「我大哥開了一家家具公司，需要人手，我就回去幫忙了。」

我聽得混亂：「同時做這麼多事，但是，你沒有去念大學？」

「沒有。」

八〇年代末，陳皓甚至連詩都不太寫了，跑去學攝影，成為攝影家阮義忠的末代學生。「專注在人文攝影，我幾乎忘記寫詩這件事了，大約整整脫離詩壇十年。後來常有一些學校找我演講，我很喜歡用一個題目：『江湖夜雨十年燈』。2007年部落格流行起來，我開始寫部落格，才又燃起寫詩的欲望。所以我一直到2010年才結集出版第一本詩集。」

陳皓的人生，有時刪節號，有時破折號。寫詩，編輯，辦攝影展，創辦「小雅文創」，從事室內設計……真是文壇的過動兒。他給我看一些在室內設計雜誌上發表的作品，那舒適溫暖的空間，「以山光水色佐家」，或是「古典風情的溫馨城堡」都令人嚮往。他說那也是夢。寫詩，實踐自己的創作夢；編輯、出版，圓文學愛好者的夢；至於室內設計，那是完成人們夢想中「家」的樣子，這些都是他的追尋。

還有一個更離奇的夢，大學根本沒念過，陳皓卻站上了大學講台，長期在校園教授編輯與出版。

「有段時間我常去找陳謙串門子，我們一起合編《台灣1960世代詩人詩選集》（2014年出版），他老是勸我：回來啦，回學校念研究所吧。」陳謙建議他去考北教大。我感到好奇，沒念大學怎麼考研究所？於是陳皓跟我談命理……

一切命中注定。恰好有一年，政府開辦室內設計師證照的國家考試，陳皓去考考看，一次就考過了，沒想到剛好得以做為「甲級以上技術師」資格代替同等學歷，他以第一名成績考進北教大台文所。而「大學」，便成為他生命裡的留白了。

他認為這是老天給他的功課。他終於回答我一開始問的問題：為什麼那麼不愛上學呢？「我想老天就是要我到紅塵裡去歷練。工作中，我幾乎跟所有的客戶都會變成好朋友，會知曉他們的生命故事。他們常玩笑說：你連我家的金庫在哪裡都知道了！」接觸三教九流的人物，和他們做朋友，懂他們的想法，而為他們創造舒適的空間，這每一個案子，每一次設計，圓客戶的夢，也圓他自己的夢。說來抽象，陳皓做設計會想著，「怎麼樣把現代詩創作結合到室內設計的作品裡？」反過來，寫詩的時候，也會想著，「怎麼樣讓自己的詩跟空間設計有關？」於是陳皓寫了《空間筆記》一書。

到紅塵裡歷練是老天的安排，留白，也是老天的安排。「紅紅心中藍藍的天，是個生命的開始」，無論快、慢，直線、曲線，停頓、跳躍，陳皓說：「經歷過的每一天都有它的意義，這個觀念，一直深植在我的心裡。」 ●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章