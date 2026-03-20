【藝術文化】國光「春分」推經典劇目 赤兔馬視角重構三國經典

謝冠生飾演擬人化的胭脂赤兔馬。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕傳藝中心轄下的國光劇團，將於3月20日至22日在台戲曲中心大表演廳推出「永恆時尚：春分」系列演出。戲劇顧問王安祈透過經典劇目選粹與視角重構，展現京崑藝術在表演絕技上的底蘊，演出劇目包含《武松打店》、《賀后罵殿》、《平貴別窰》、《鍾馗嫁妹》、《斷烏盆》、《鍘判官》等多齣經典作品，從情感辭別、司法正義與歷史回望等多重維度，呈現戲曲在當代流轉的魅力。

本次演出的焦點為3月22日午場的特別企畫《胭脂赤兔》。藝術總監王安祈慣常以女性或弱勢者角度重新思考劇情，此次則轉向從神駒「赤兔馬」的角度出發，探討為何赤兔在呂布被斬後未自盡，卻在關公歸天後絕食。該劇安排謝冠生飾演擬人化的赤兔馬，透過這匹神駒的回眸，演繹其一生中與不同主人的交會及萬物有靈的內心世界。

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《胭脂赤兔》結合了史料考據與文學洞察，由唐文華主排，串聯由魏伯丞、王詠增主演的〈呂布試馬〉，溫宇航主演的〈白門樓〉，以及李家德主演的〈敗走麥城關聖歸天〉等折子戲，描述赤兔馬一生在人的權謀中身不由己、被動流轉，最終在為主殉忠時，才展現出靈魂的自主性。

國光劇團表示，希望藉由「春分」系列的規律演出，讓觀眾感受傳統藝術與當代思維碰撞出的火花。

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