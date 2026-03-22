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【藝週末．藝週美術人物】以泰式普普畫風觸動信仰靈魂 ─泰國視覺藝術家薩拉烏特．潘努

2026/03/22 05:30

《量心建議22》作者泰國視覺藝術家潘努。（高依汾攝）《量心建議22》作者泰國視覺藝術家潘努。（高依汾攝）

文／高依汾 照片提供／薩拉烏特．潘努

與獨立樂團H3F合作成為潘努人生的轉捩點。與獨立樂團H3F合作成為潘努人生的轉捩點。

「愈在地、愈國際」這句話用在薩拉烏特．潘努（Sarawut Panhnu）身上再適合不過！從修復泰國寺廟壁畫（註1）的傳統繪畫起家，到與影視串流平台Netflix合作影集《絕廟騙局》片頭插畫，潘努結合傳統宗教與現代普普風格（註2）的混血泰式畫風話題性十足，2月初來台參加台北國際書展宣傳首本著作《量心建議22》時，接受本報採訪，分享他在繪畫創作上的理念與歷程。

潘努與Phum合作〈Temple Fair〉，將寺廟與遊樂園場景結合。潘努與Phum合作〈Temple Fair〉，將寺廟與遊樂園場景結合。

年紀輕輕卻有著超齡成熟心境，潘努在《量心建議22》中一連串的發問，或許是眾人從未思考過的課題，他透過圖像以誇飾、揶揄的方式刻畫深沉大道理，自成一格的語彙、極具辨識度的畫風受到國際注目。《量心建議22》以畫作為主軸，搭配漫畫及無厘頭金句，字數不多，卻值得一讀再讀，反覆推敲。

潘努替泰國音樂節設計的海報。潘努替泰國音樂節設計的海報。

以寺廟壁畫起家 跨足流行音樂界

2026年曼谷設計週的主視覺由潘努負責。2026年曼谷設計週的主視覺由潘努負責。

潘努在距離曼谷大約2.5小時車程的華富里長大，小時候個性好動，愛玩不愛讀書，因為喜歡看《航海王》、《火影忍者》等日本漫畫，夢想成為畫家。泰國的父母與台灣一樣，不希望小孩走藝術之路，但在潘努堅持下，最後還是妥協，他也如願就讀當地高職美術科系。在校時，除了西式繪畫課程，也會學習傳統泰式繪畫的方法，尤其到廟宇修復壁畫的實習經驗，讓他對泰式繪畫產生極大興趣，於是前往曼谷波昌藝術學院，進修傳統泰畫。

《絕廟騙局》第1季的片頭插畫讓潘努爆紅。《絕廟騙局》第1季的片頭插畫讓潘努爆紅。

學生時代，潘努偶然在書店看到泰國佛教藝術前輩蘇瓦特（Suwat Saenkattiyarat，1971-2020）的作品，對畫中強烈色彩與細膩線條印象深刻，便將這位傳統泰畫的佼佼者視為學習對象。畢業後，潘努至寺廟繪製壁畫，也做過珠寶設計，這段日子他並沒有忘記創作，卻因默默無聞，作品始終滯銷。直到疫情期間，一次與獨立樂團H3F合作的機會，讓他在音樂圈內小有名氣，接著再受邀替音樂節設計海報，這2個案子使潘努在泰國建立起知名度，當紅創作歌手Phum也隨之找上門。

潘努替《絕廟騙局》第2季設計的片頭改走立體影像。潘努替《絕廟騙局》第2季設計的片頭改走立體影像。

Phum（Viphurit Siritip，1995-）是在紐西蘭長大的泰國人，以英語創作歌曲在網路上廣為流傳，擁有國際聲望，曾多次來台表演。2022年推出第2張個人專輯《The Greng Jai Piece》，Phum想要融入泰式元素，恰巧當中有首描繪泰國廟會場景的歌曲〈Temple Fair〉，便找潘努合作。潘努不負眾望地將寺廟與遊樂園的歡樂場景結合，一舉拿下泰國流行音樂界的金曲獎──TOTY Music Awards （T-POP OF THE YEAR） 的「最佳封面設計獎」。

《絕廟騙局》片頭插畫 打開國際市場

潘努覺得人生有時如同生產線。（大塊文化提供）潘努覺得人生有時如同生產線。（大塊文化提供）

在Phum加持下，潘努的作品被影視串流平台Netflix相中，邀請他替影集《絕廟騙局》設計片頭插畫。《絕廟騙局》（Sathu／The Believers）是一部探討泰國「佛教商業化」的影集，敏感話題牽涉到宗教與政治、權力、金錢之間複雜的關係，潘努擅長結合傳統佛教元素與現代藝術的風格，正好能展現信仰背後的矛盾與美感。潘努解釋，這些含有隱喻的宗教插畫，需要帶出每集重點卻又要小心不能「劇透」，他藉由研讀劇本、看影片，了解劇中每位主角的個性，畫完之後還得先讓劇組檢查是否會爆雷，相當具有挑戰性。

潘努眼中年輕人的信仰是手機。（大塊文化提供）潘努眼中年輕人的信仰是手機。（大塊文化提供）

由於《絕廟騙局》第1季大受歡迎，製作單位再度請他擔任第2季片頭創作，不同的是，這次由2D改為3D立體影像。潘努畫好平面插畫後，工作人員會把2D畫作變立體、接著用3D列印輸出人像，再由他親自上色。雖然處理程序較為複雜，對他而言倒是新鮮嘗試。

潘努創作的多臉人「Mr.UM」。潘努創作的多臉人「Mr.UM」。

潘努感恩地表示，自己著實幸運，自從2022年與獨立樂團首度合作，迄今案子1個接1個沒停過，合作對象也愈來愈知名，甚至還被台灣出版社大塊文化老闆郝明義相中，跨海尋求合作，這些都是他當初沒想過的機緣。潘努笑說，一開始還有點擔心天降好運是否為詐騙，幸好出版社老闆資料準備得非常齊全，才免除心中疑慮，首本著作《量心建議22》得以問世。

妙筆生花 22個「量」心建議

《量心建議22》是潘努對這些年親眼所見的反思，包括人們對於宗教的盲目崇拜、各種光怪陸離的行為。起初，潘努也是全然的信徒，跟其他泰國男人一樣曾出家過一段時間，某次頌經時，潘努對於經書中的巴利文感到不解，詢問已出家10多年的資深僧侶，得到的答案卻是：「為何需要懂經文的意義？跟大家一起照著念巴利文就對了！」前輩的不求甚解，似乎映照出芸芸眾生的盲從心態，也開啟潘努的宗教探索旅程。

潘努把內心疑惑，用夢境般的情境呈現。（大塊文化提供）潘努把內心疑惑，用夢境般的情境呈現。（大塊文化提供）

在寺廟工作的日子，潘努目睹信眾與神明間的種種交易，也看到寺廟為了商機所提供的各式商品，於是他把內心諸多疑惑，用超現實、如夢境般奇幻的情境呈現，例如以火箭取代蓮花座、把神聖的金身放上手術台開膛檢視等，藉由一幅幅看似荒誕、顛覆傳統的場景，引領人們思考圖像背後隱藏的深意。為了讓讀者更加了解畫中涵義，潘努特別加註額外的圖片與文字說明，這也是當初創作時，他內心的自我對話。

潘努分享，自己平時創作的靈感來自生活中遇到的問題，或與朋友聊天時聽到的故事，他喜歡就地取材，將猴子、狗等動物置入畫中。畫作中的多臉人是他創造的「Mr.UM」，多層次的扁臉象徵外在壓力由上而下、一層層而來，猶如之前的他，想畫畫卻被生活所迫，去做自己不想做的事。如今的潘努，已突破框架與宗教束縛，在繪畫的世界中找到自己的定位，「活在當下」是他此刻的最佳寫照。

潘努以這幅畫提醒自己，自我膨脹有如怪物。（大塊文化提供）潘努以這幅畫提醒自己，自我膨脹有如怪物。（大塊文化提供）

薩拉烏特．潘努小檔案

1993年出生泰國華富里（Lopburi），華富里技術學院（Lopburi Technical College）美術科、波昌藝術學院（Pohchang Academy of Arts）傳統泰國繪畫系畢業。與Phum合作的專輯《The Greng Jai Piece》，獲得T-POP OF THE YEAR「最佳封面設計」。替Netflix泰劇《絕廟騙局》繪製第1季（2024）與第2季（2025）片頭插畫。負責2026年曼谷設計週主視覺。2026年2月出版首部著作《量心建議22》。

✽註1：泰廟壁畫是泰國傳統繪畫的核心，以描繪佛陀故事與天堂地獄景象為主題，色彩鮮豔、人物豐富，以2D平面方式表現，不強調西式的透視或光影畫法，人物大小取決於其重要性，無關距離遠近。

✽註2：普普藝術（Pop Art）從日常中取得素材，具有強烈視覺色彩並帶有批判意味，起源於1950年代末期，盛行於1960年代的英美藝術界。

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