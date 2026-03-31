【家庭plus．香草隨食札記】甜菜根 靠時間理解

幼苗帶著紅色脈絡冒出土面，成長也快。

文、圖／蔡以倫

甜菜根緩慢累積的養分，不張揚地存在於根裡。

甜菜根，總讓人先記住它的顏色。那是一種近乎濃烈的紫紅，是時間醞釀出的甜味。

我從種子開始認識它。播種後發芽率高，幼苗帶著紅色脈絡冒出土面，成長也快。等葉片展開、移植至香草園後，時間反而安靜下來──那是一段向下生長的過程。

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根在園土裡慢慢膨大，累積養分與重量。有時球形根撐開土壤微微露出，也讓人得以窺見成長。葉子略帶苦味，生長期間少有蟲害，大可安心靜待成果。

從土中拔起收成，總有驚喜。紫紅根部帶著泥土氣息，切開依然鮮明。生食甜脆多汁，卻帶些土地氣味；熟食則轉為柔軟，甜味釋放，近似地瓜與紅蘿蔔的溫潤。

甜味集中在根。葉子不甜，帶微苦與草本氣息，近似菠菜，清炒或入湯後轉為溫和耐吃。一株植物，從根到葉，各自展現不同風味。

料理上，甜菜根可切絲鹽抓或拌醋與蒜去土味，也可與馬鈴薯、洋蔥燉煮成濃湯，或簡單蒸煮入菜，都能融入日常餐桌。

它近年受到重視，不只因顏色與風味，也來自內在養分。深紫紅來自天然色素與抗氧化物，如甜菜鹼；所含硝酸鹽有助血管擴張與循環。再加上膳食纖維、葉酸與鉀，能穩定支持身體節奏。葉子則富含維生素A與C，與根形成一甜一苦的平衡。

甜菜根帶有天然甜味，確實會影響血糖，但關鍵在於食用方式。整顆食用因保留纖維，升醣較為緩和；若榨成果汁，則較容易使血糖快速上升。適量攝取、搭配其他食材，仍能安心納入日常飲食。

從播種到收成，它像是一種需要時間理解的植物。那些緩慢累積的養分，不張揚地存在於根裡，也在不知不覺中進入身體。味道或許平凡，卻能長久地留下影響。（作者為淡水香草街屋主人）

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