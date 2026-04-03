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【藝術文化】抽離語言的人「森」 比利時靜物劇團再登中劇院

2026/04/03 05:30

比利時靜物劇團《這就是人「森」啊！》，演員以強烈肢體語言取代對白。（中劇院提供）比利時靜物劇團《這就是人「森」啊！》，演員以強烈肢體語言取代對白。（中劇院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕清明連假期間，台中國家歌劇院邀比利時靜物劇團演出《這就是人「森」啊！》。劇院強調，「這齣戲一句台詞都沒有」，劇團把整座瀕臨崩毀的森林搬上舞台，透過4段荒謬末世寓言，以無語言的肢體與強烈視覺效果，喚醒觀眾與自然重新連結。

2024年3月，靜物劇團曾於中劇院演出《這就是人「身」啊！》，在台灣歌劇圈引起廣泛討論，本次《這就是人「森」啊！》為續作，劇團於昨（2）日下午先公開第1幕。在森林色調的舞台燈光下，保育員屏氣凝神，試圖將1隻紅毛猩猩野放回充滿未知的森林，而猩猩回到理應熟悉的森林，卻不安閃躲；表演完全抽離對話旁白，「沉默」成為強大語言，人與動物間充滿戒備，在舞台上反覆拉鋸。

靜物劇團表示，創作初期就想以「森林」做為作品基底，認為森林「是人類無意識的所在，也是生死不斷循環的環境」。藝術總監蘇菲．林斯默（Sophie Linsmaux）與奧雷里歐．梅戈拉（Aurelio Mergola），以肢體與影像為《這就是人「森」啊！》創作核心，一起編出無所忌憚的黑色幽默，處理衰老、死亡、環境崩壞等嚴肅議題。4月3日週五晚間7時半，4、5日下午2時半，共演出3場。

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