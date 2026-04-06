【藝術文化】旅美台灣指揮家陳美安7月起接任曼哈頓音樂學院指揮系主任

陳美安雖已是在歐美占有一席之地的指揮家，但為人謙和且時常為台灣樂壇奉獻心力。（資料照，記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在美國與茱莉亞及柯蒂斯音樂學院齊名的曼哈頓音樂學院（MSM）宣布，著名指揮家兼教育家陳美安（Mei-Ann Chen）將出任管弦樂活動總監兼指揮系主任，7月1日正式上任。對此，正在法國演出的陳美安表示：「對這個令人振奮的任命感激不盡。」陳美安說，「這是透過非凡的曼哈頓音樂學院回饋社會的絕佳機會。」

MSM於陳美安接任的新聞稿中指出，「我們很高興宣布這項任命，並期待在幾個月後歡迎美安來到校園。」MSM執行副校長兼教務長喬伊斯．格里格斯表示：「美安曾多次執棒曼哈頓音樂學院交響樂團，最近一次是在去（2025）年10月，這足以證明她與學院及其傳統高度契合，學院致力於為卓越藝術提供平台，並營造一個充滿關懷和支持的學習環境。」

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MSM以「美籍台裔指揮家」介紹陳美安，她被譽為當今國際樂壇最具才華、最具魅力和最具活力的指揮家之一。自2011年起擔任麥克阿瑟獎得主芝加哥小交響樂團的音樂總監，其合約已獲一致通過將續約至2028-2029樂季結束。她同時也是奧地利格拉茲大管弦樂團（隸屬於施蒂里亞藝術節）的首席指揮（也是第1位擔任奧地利樂團首席指揮的亞裔女性），以及藝術總監。

出生於高雄的陳美安，高一時獲知名指揮家Benjamin Zander賞識而赴美國讀書，成為新英格蘭音樂學院史上第一位同時獲得小提琴和指揮雙碩士學位的學生，之後取得密西根大學指揮博士學位。除揚名國際以外，陳美安也時常抽空為台灣古典音樂奉獻心力，她曾率國立台灣交響樂團於美國演出，也曾於2024年率領NYSO國家青年交響樂團寒假巡演、指導師大指揮大師班。

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