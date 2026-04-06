【藝術文化】蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世 享耆壽91歲

「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父辭世，文化部將呈請總統明令褒揚。

（天主教蘭陽青年會、文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「蘭陽舞蹈團」創辦人秘克琳神父（Fr. Gian Carlo Michelini）4月4日辭世，享耆壽91歲。文化部昨（5）日表示，文化部長李遠深表哀悼並指出，秘克琳神父以推廣台灣藝術教育與民族舞蹈為終身職志，為台灣留下珍貴的無形文化資產，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部說明，秘克琳神父1935年生於義大利波隆納，自小成長在豐盛的藝術環境中。1964年來台，1966年創立「天主教羅東青年育樂中心」，之後改名為「天主教蘭陽青年會」，並成立「蘭陽舞蹈團」，致力於民族文化的推廣與傳承，其中尤以小朋友的習舞表現最為傑出。

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文化部指出，當台灣於1970年代連續面對退出聯合國、國際關係風雨飄搖之際，秘克琳神父突破種種外交困境，帶領蘭陽舞蹈團前往義大利、梵蒂岡巡演60餘場，開創國內表演藝術團體前往義大利演出的先例，也是台灣首個在教宗御前獻舞的表演藝術團體。

「天主教蘭陽青年會」多年來融合地方傳統舞蹈精髓不斷創新，成為宜蘭民族舞蹈保存及人才訓練基地，2012年經宜蘭縣政府登錄為傳統表演藝術「舞蹈—民族舞蹈」保存團體。同年，秘克琳神父獲文化部頒發第2屆「國家文化資產保存獎」，文化部表示，秘克琳神父以一甲子的實際行動，用藝術教育陪伴孩子們成長，讓人們看到藝術豐富多元的價值，更攜手「天主教蘭陽青年會」與「蘭陽舞蹈團」建立國際文化情誼，深具貢獻。

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