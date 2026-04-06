【藝術文化】迎接兒童月 大東文藝中心推3親子強檔

英國望生劇團《充滿希望的怪物》。

（高市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕4月兒童月，高雄市大東文化藝術中心4月11日及12日推出高雄市國樂團親子音樂會《Formosa音樂冒險王》，以音樂結合戲劇與影像台灣行腳；英國望生劇團《充滿希望的怪物》4月25日及26日帶來親子偶戲，以藝術呈現生命演化。此外，Sonicues躍演改編自繪本大師艾瑞克．卡爾全球經典繪本《好餓的毛毛蟲》的親子強檔偶劇《好餓的毛毛蟲秀》，則將於4月18日至19日登場，在同名繪本52週年之際再次歸來，帶領親子享受視覺與情感盛宴。

其中，由高市國自製的《Formosa音樂冒險王》親子音樂會，是高雄春天藝術節在4月推出的親子節目，故事從布袋戲棚下開展，嘉慶君與小女孩展開闖關任務，在音樂引領下走訪台南、台北、苗栗、高雄、台東與澎湖，感受安平古城歷史回聲、大稻埕繁華節奏、客家庄擂茶韻律、山海交會力量，以及原住民族歌舞生命力，體驗充滿「台灣味」的冒險。

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此外，英國望生劇團《充滿希望的怪物》則以演化理論為靈感，創作了一個完全以雙手做為主要表現的深度默劇，呈現所有生命都由相同基本構件組成，從簡單有機體到龐然巨獸都能用雙手、光影展現，讓觀眾感受雙手、燈光、音樂變出的劇場驚喜。

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