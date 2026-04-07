【家庭plus．生活大補帖】順順生活 空巢也幸福

圖／達志影像

文／達客周

「家庭怎麼跟我當初想的，完全都不一樣。」面臨空巢期、又是單親的我，常常這樣想。

看著偌大的客廳，空蕩蕩的，我不禁想起，當初一心想建立的家庭藍圖，本是家人常相左右，互相照顧。在人生的前半段，經過不斷地努力，好像也慢慢建立了這個雛形，怎知到了本以為可以苦盡甘來的日子，卻完全不是原先的家庭樣貌。

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兩個成年兒子算是爭氣，努力拚事業，大半時間在國外。老實講，我輕鬆了不少，只需照顧自己一人，自己吃飯、逛街、追劇、修東西、去看病。

這一切還能應付，但是，偶爾逢年過節，看著別人扶老攜幼的團圓場合，還是會想起以前闔家歡樂的日子。興趣廣泛、和至親好友保持聯絡的我，雖不至於寂寞，但每當兒子們回來陪伴後、再先後離家去打拚時，明知要放手，心裡不免還是會被掏空一陣子。

直到前兩天，一件小事讓我心情豁然開朗。

連假時，懶散到底，煮了豆芽菜加泡麵，邊追劇邊吃。可能沒有好好咀嚼，一段豆芽菜卡在喉嚨深處，吐不出來也吞不下去，就那樣扎扎實實卡在喉頭旁的皺摺處。本以為多喝水可自行排掉，哪知那小小的異物，讓我整整三天，被卡得很不舒暢。

連假過後，只好去就醫，醫生說剛好卡在一個很不好處理的位置，又是內視鏡，又是連夾帶挖，前後試了好幾次才成功解決。而我早已眼淚鼻涕滿臉狼狽。

只是一塊小小的菜渣，就讓人卡得痛苦。而我平日無病無痛時，卻視一切為理所當然。殊不知身體健康就是最大的幸福。就算孩子無法長年陪伴，只要家人都平安，不就是最美好的家庭圖像。

經過這件事後，獨居照顧一隻老狗的我，對幸福有了新的定義：就算身處空巢，只要我跟心愛的狗，每天走得動、睡得著、吃得下、排得出、呼吸順暢，那也是一個幸福滿溢的空巢了。

家庭，的確跟我起初想的很不一樣。

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