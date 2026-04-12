【藝術文化】高美館KSpace港都NPC 展出陳廷晉背影木雕

75件「群人」系列背影木雕，為陳廷晉從日常觀察中取材，刻劃出眾生面貌。（高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市立美術館KSpace高雄實驗場推出的「港都NPC－陳廷晉」個展，以「背影木雕」為主題，呈現藝術家陳廷晉20年來的創作積累與對內在的探尋，引領觀眾遊走於各種人物背影之間，在凝視他人形象的同時也回望自身，展開一場自我與他者的對話。

陳廷晉20年前曾以「工人漁婦」立體創作在藝壇嶄露頭角，其重塑南台灣勞動者形象的大型雕塑，至今仍矗立於駁二藝術特區。本次回歸高美館，他帶領一群靜立於城市角落的「背影們」，展現更趨深邃且多樣的創作視野。高美館指出，KSpace高雄實驗場旨在彰顯城市創意精神，陳廷晉透過多元的身形語彙，描繪出當代都市的人生百態。

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展名「NPC（非玩家角色）」概念源自電玩遊戲，陳廷晉將城市比擬為一套運行中的系統，他認為人們在日復一日的都市生活中宛如進入任務狀態，準時出現、完成動作後便安靜離場，這些人物是城市運轉的必要條件，卻也容易被系統消音。因此，他創作時刻意抹去人物五官，改以背影做為存在狀態的擬像。陳廷晉表示，相較於正面，背影保留尚未被定義的曖昧狀態，更能貼近真實，讓觀者藉由熟悉的身形投射各自的生命記憶。

展覽涵蓋多個系列作品。包含75件「群人」系列木雕，並搭配陳廷晉取材自日常觀察的小幅油畫，記錄街頭邂逅的無名身影。「默背的詩」系列則將人物姿態轉化為宛如文字筆畫的「詩體」，以剪影般的雕塑演繹內心獨白。另一展間則聚焦內心探索，「自刻像」系列以自身形象向內挖掘，並延伸出探討角色扮演關係的「大頭系列」、思考個體角色轉換的「雙生系列」，以及捕捉幽微情感的「影子系列」。此外，現場亦展出新作「忘遠近系列」，隱喻人們對親近之物的習慣性忽略。展覽即日起於高美館地下一樓KSpace展出至4月26日。詳詢高美館官網。

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