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【藝週末．城市散步】前進宜蘭獨立書店！－4之4－駅本屋

2026/04/12 05:30

駅本屋駅本屋

■駅本屋

書店主人簡明輝。書店主人簡明輝。

宜蘭縣礁溪鄉德陽街11巷2號

駅本屋半戶外的長板凳，可以一邊閱讀、一邊泡溫泉足浴。駅本屋半戶外的長板凳，可以一邊閱讀、一邊泡溫泉足浴。

ekihonyabookstore.com

駅本屋店內可購藏的浮世繪版畫。駅本屋店內可購藏的浮世繪版畫。

請告訴我們書店的小歷史。

駅本屋（下稱「駅」）：日文中的駅（eki）是車站、本屋（honya）是書店，駅本屋書店位在礁溪車站旁，是一棟超過五十年的老屋。我原本是學習建築設計，曾長時間在日本生活、求學與工作。剛開始沒有想把這棟房子改造成一個嶄新的商業空間，而是保留老屋原有結構、牆面與歲月痕跡，慢慢整理出一個可以閱讀、停留、對話的地方。選書以建築、藝術、鐵道、浮世繪日本文化為主，許多書來自我多年累積的私人收藏，也是一段個人生命經驗的延續。書店開業後，被金鐘獎得主詹慶齡收錄於《島讀台灣2：旅讀的理由》，旅遊創作者莫彩曦、馬鈴薯小姐．雁靈也主動來訪拍攝分享。2025年，駅本屋書店獲得已有六十九年歷史的日本Good Design Award入賞。

決定在宜蘭開設書店的原因？

駅：宜蘭是祖父母與父母親的故鄉，從小在車站邊長大，父母親是鐵道局員工，火車的聲音是童年最熟悉的背景，更是家族記憶的源頭。鐵道早已成為生活的一部分，我希望書店能承接這樣的節奏。

請用一句話形容你心中的宜蘭。

駅：宜蘭有山，有海，有雨，有溫泉。相較於城市的速度，這裡更適合慢讀。是讓人願意慢下來、與時間共處的地方。我希望書店不是目的地，而是旅途中一個可以自然停下來的地方。

開設獨立書店，最重要的一件事？

駅：設計不只是為了書店本身，而是選擇放棄私人空間領域，邀請更多鄉民與旅人走進來，共享文化與空間。

開設書店以來，最難忘的一件事？

駅：我感受到這裡成為一個能久坐、發呆、閱讀、感受時間流動的場域，足浴閱讀或許是全台（甚至包括日本）唯一。這提醒我，生活不必永遠追趕效率，而是可以好好體會當下，慢慢明白存在的意義。

書店中你最喜歡的一個角落？

駅：結合礁溪溫泉文化、在書店半戶外的長板凳，一邊閱讀、一邊泡溫泉足浴，讓身體感受與閱讀並存。站上屋頂，近看月台火車進出，遠望龜山島，空間與心靈自然產生連結。

請推薦書店內或宜蘭當地不可錯過的伴手禮。

駅：推薦可購藏的浮世繪版畫，以及來自日本的茶墊、扇子、和布、陶燒與古書，每次來都像在挖寶。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的宜蘭一日遊？

駅：清晨從礁溪登上抹茶山，在雲霧與山稜之間，把身體交給節奏緩慢的呼吸；午後可轉往林美石磐步道，聽水聲在林間流動，或一路到頭城海邊，看浪花拍岸、風把時間吹慢。回程時，不妨繞到湯圍溝溫泉公園散步，讓雙腳先卸下疲憊。無論搭火車或巴士返家，都可以在車站旁的駅本屋書店停留片刻，泡泡腳、翻翻書，把一整天的山海記憶慢慢沉澱，再輕輕上車回家。如住宿一晚，夜晚可到佛光大學觀景台俯瞰礁溪。

圖片提供：駅本屋。

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