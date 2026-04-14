【藝術文化】NSO室內樂5月美巡 「台美人傳統週」聽見來自台灣的聲音

NSO此次美巡室內樂組合，前排左起鋼琴家嚴俊傑、NSO大提琴家連亦先，後排左起NSO小提琴家陳怡茹、鄧皓敦、中提琴家陳猶白。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團每年一次長征，宣揚「來自台灣」的聲音，成為我國文化外交的名片，今年巡演行程確定，將於5月以精銳的室內樂形式，再度啟程前往美國聖地牙哥、洛杉磯、鳳凰城及紐約4個城市巡演，與全美各界共慶美國建國250週年，以及5月的「台美人傳統週」（Taiwanese American Heritage Week），在樂聲中見證兩國共享的文化與連結。

長期致力於排灣族音樂傳承的「TBT泰武古謠傳唱」（NSO提供）

NSO昨（13）日正式宣告此次美國巡演的計畫內容，共有4城3場售票演出。首站受邀於5月13日在擁有頂尖海洋科研底蘊的聖地牙哥加利福尼亞大學博趣水族館演出；5月15日移師西岸音樂教育重鎮洛杉磯科爾本音樂學院Thayer音樂廳；5月17日前往亞利桑那州鳳凰城教會，與美洲原住民笛大師交流共演；最終站則飛往東岸，於5月19日在紐約頂級室內樂場館考夫曼音樂中心莫金音樂廳壓軸演出。

請繼續往下閱讀...

演出團隊相當特別，由NSO樂團代理首席鄧皓敦領軍NSO小提琴家陳怡茹、中提琴家陳猶白、大提琴家連亦先，另特邀國內知名鋼琴家嚴俊傑，以及長期致力排灣族音樂傳承的「TBT泰武古謠傳唱」，共同呈現多首跨界新作。

曲目安排也別出心裁，包含客家委員會委託創作的陳韻柔作品《土/聲》，以及旅美作曲家陳可嘉以台灣傳統原住民樂曲新創的《銀芒之野》給鋼琴五重奏，將進行世界首演；還有台灣傳統原住民歌謠組曲（由陳廷銓改編給絃樂四重奏與TBT泰武古謠傳唱），以及蕭泰然《原住民組曲》給鋼琴五重奏等，展現台灣當代創作的豐沛能量。

特別值得一提的是，5月17日的鳳凰城場次獲台積電文教基金會支持，將與葛萊美獎常客、傳奇美洲原住民笛演奏家卡洛斯．納凱（R. Carlos Nakai）同台，透過美洲原住民笛與室內樂的對話，演繹《訴說的湖》及《奇異恩典》。納凱以勇於探索的冒險精神將傳統文化轉化為動態的藝術表達，積極將美國笛帶入古典殿堂，成功打破樂器限制，為原民音樂在當代樂壇奠定重要地位。

此外，為展現台灣多元的文化面貌，後3場巡演都將搭配文化總會的台灣特色市集（Taiwanese Pop-up Fair），透過音樂藝術與生活設計的雙軸並進，為美國民眾構築一場「無時差」的台灣文化體驗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法