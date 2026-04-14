【家庭plus．香草隨食札記】流蘇綻放 猶如四月雪

流蘇是低海拔的落葉原生樹種，原始族群已遭開發破壞，也因此略顯珍貴。

文、圖／蔡以倫

流蘇不只是風景，也是一種貼近先民日常的植物。

淡水香草園鄰牆邊，有棵一層樓高的流蘇樹，總在清明時節悄然盛開。整樹潔白，如雪覆枝頭，也隨風輕落地面，替大地緩緩下了一場「四月雪」。同一時間，淡水的吉野櫻正熱鬧綻放，遊客紛至沓來賞花，而我卻更偏愛這一樹白花綠葉的清淡與純樸。

流蘇是低海拔的落葉原生樹種，原始族群已遭開發破壞，也因此略顯珍貴。如楓香、無患子等樹種，四時落葉更替，循環不止，使庭園景觀有了清晰的呼吸感與季節節奏。

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近年氣候多變，時序偶亂。有時冬日未盡，竟也能見零星花開，彷彿植物比人更急切地迎向春天。然而那樣的花，終究只是序曲；真正盛放，仍待春意穩定後完整綻放，更顯從容飽滿。

流蘇的生命結構也頗有意思。它為雌雄異株，雌株與雄株皆會開花，但唯有雌株結果。未開花時，雄株較為高大、葉片邊緣略帶刺狀，是辨識的重要線索。這種細微差異，往往需要長時間相處，才會慢慢察覺。

它也被稱為茶葉樹。過去人們採嫩葉與新芽，曬乾後沖泡做為代用茶，滋味清淡，帶著自然草本氣息。在炎夏中，有清熱消暑解渴作用。流蘇不只是風景，也是一種貼近先民日常的植物。

相較於粉紅色的櫻花，我更偏愛流蘇的白。它不張揚、不妖豔，只在枝頭靜靜綻放，讓人聯想到遠方雪國的景色。那是一種帶著距離的美，也是一種內斂而安靜的情緒。

當花落時，地面鋪滿細白，如同記憶緩緩沉降。吉野櫻的嬌豔熱鬧，總在短暫之間吸引眾人目光；而流蘇的白，卻不爭不搶，靜靜盛開，也靜靜落下。或許人生亦然，有時燦爛奪目，有時淡然自處，而我更嚮往後者──在不張揚之中，安然綻放。（作者為淡水香草街屋主人）

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