【家庭plus．美味教室】 蔬食多變 真的不難

蔬食多變 真的不難

文、食譜示範／林太（陳郁菁）

人生即將邁向半百，很開心自己還有能力創作及分享烹飪生活，烹飪在我心裡從始至終都是療癒的事情，把餐盤擺放得漂亮也是我最熱中的事，分享食譜的同時，更希望透過照片，讓大家感受到餐桌上的樂趣。

一樣喜歡上山、喜歡唱歌，現在的我喜歡把生活專注在自己身上，此次的蔬食料理，一邊做菜、一邊讓我重新認識自己，原來人會透過食物而改變喜好，於是製作蔬食食譜的這段日子，我也做蔬食給自己吃，吃著吃著，我想把蔬食變得好吃、有趣又好看，這應該也會很令人興奮！

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蔬食料理可以讓你的料理生活多點選擇，讓你覺得⋯⋯原來蔬食也可以這樣多變而且不難！

奶油蔬菜湯

奶油蔬菜湯

食材：

奶油20g、洋蔥半杯、馬鈴薯半杯、紅蘿蔔半杯、西芹半杯、綠花椰菜半杯、中筋麵粉1大匙、鮮奶500ml、鹽巴1/4小匙、黑胡椒粉1/8小匙、帕瑪森起司粉1小匙

步驟：

1.清洗洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔後，去皮切小丁。

2.清洗西芹後，用刨刀或折斷西芹尾端，刨除或撕掉粗纖維後切小丁。清洗綠花椰菜後，切小朵。

3.起一深炒鍋開中火，加入奶油、洋蔥丁，炒到洋蔥丁軟化並呈現焦糖色，時間會久一點，大概10分鐘左右。加入馬鈴薯丁、紅蘿蔔丁、西芹丁，一起拌炒約1分鐘。

4.加入中筋麵粉拌炒一下，到麵粉顏色略變黃。加入鮮奶、鹽巴攪拌均勻，加熱煮沸約3分鐘。最後再加入綠花椰菜，煮約1分鐘。

5.盛盤後再撒上黑胡椒粉、帕瑪森起司粉即可。

香辣炒玉米

香辣炒玉米

食材：

甜玉米2根、玉米筍8支、橄欖油2大匙、蒜頭4瓣、紅蔥頭4顆、洋蔥1/4個、朝天椒1支、孜然粉1小匙、紅椒粉1/2小匙、鹽巴1/8小匙、白胡椒粉1/8小匙、蔥花1大匙

步驟：

1.將清洗後的玉米直切，切下玉米粒。玉米筍清洗後，切小段。蒜頭、紅蔥頭、洋蔥去皮後切小丁，朝天椒剁碎。

2.取一炒鍋開中火，加入油，下紅蔥頭末、洋蔥丁，炒到紅蔥頭略焦黃、洋蔥丁變透明。加入蒜末、辣椒末一起煸炒，炒約10秒鐘。

3.加入玉米粒、玉米筍，拌炒約2分鐘。加入孜然粉、紅椒粉、鹽巴、白胡椒粉，拌炒均勻。起鍋後再撒上蔥花即可。

TIPS：可視自己嗜辣程度增減辣椒用量。

香菜四季豆沙拉

香菜四季豆沙拉

食材：

四季豆100g、小番茄100g、白洋蔥1/4顆、香菜10g、橄欖油2大匙、白糖1/2小匙、鹽巴1/4小匙、蒜末1小瓣、檸檬汁1小匙、檸檬皮半顆、辣椒片1/4小匙

步驟：

1.四季豆切段、小番茄對半切、白洋蔥切絲、香菜切碎備用。

2.煮一鍋熱水，煮熟四季豆，約煮5分鐘至四季豆顏色變深。煮熟後取出泡冰水備用。白洋蔥絲泡冰水10分鐘去除辣味。

3.取一容器把橄欖油、白糖、鹽巴、蒜末、辣椒片攪拌均勻。

4.取一平盤放上瀝乾的四季豆、小番茄、白洋蔥絲、香菜末。刨上檸檬皮，享用前淋上醬汁，將蔬菜跟醬汁攪拌均勻。

香煎鷹嘴豆椰香奶油飯

香煎鷹嘴豆椰香奶油飯

食材：

米1杯、水0.8杯、椰奶100ml、奶油10g、羽衣甘藍葉2杯、橄欖油1大匙、紅蔥頭8顆、蒜末1大匙、熟鷹嘴豆1/2杯、孜然粉1/2小匙、咖哩粉1/2小匙、紅椒粉1/2小匙、黑胡椒1/8小匙、鹽1/2小匙、香菜2支、堅果碎1大匙、檸檬1/4片

步驟：

1.減少煮米水分，所以用0.8杯水，煮好白飯備用。

2.取一平底鍋開中火，加入橄欖油，熱鍋後放入紅蔥頭末、蒜末炒香。

3.加入鷹嘴豆、孜然粉、咖哩粉、紅椒粉、黑胡椒、鹽巴，拌炒至鷹嘴豆外層呈金黃色且略焦脆後盛起備用。

4.原鍋不洗維持中火，羽衣甘藍去梗後切碎，放入鍋內並加入奶油，拌炒至葉片軟化。加入椰奶及白飯，拌勻後熄火。

5.取一平盤，放上椰奶飯，上層鋪上炒好的鷹嘴豆，撒上香菜末、堅果碎。檸檬片放旁邊，食用前再擠入即可。

《林太的蔬情歌─用當季時蔬，譜寫餐桌上的療癒旋律》

（圖片提供／《林太的蔬情歌─用當季時蔬，譜寫餐桌上的療癒旋律》橙實文化）

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