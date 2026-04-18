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【藝術文化】C-LAB年度實驗展演計畫登場 穹頂劇場開啟感官宇宙

2026/04/18 05:30

「FUTURE VISION LAB 2026」連續8個週末於穹頂劇場展出。（林宣朗攝影，C-lab提供）「FUTURE VISION LAB 2026」連續8個週末於穹頂劇場展出。（林宣朗攝影，C-lab提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣當代文化實驗場（C-LAB）年度實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」，今年提前於上半年登場，自4月18日至6月7日連續8個週末，在C-LAB東草坪的穹頂劇場（FVL DOME）展開，匯聚台灣、法國、西班牙、南韓、日本、美國及加拿大等9國共16檔節目、19件作品，涵蓋現場演出、展覽與播映作品，展現C-LAB在跨領域科技藝術上的實驗能量。

展映作品橫跨自然生態與數位文明等多元面向。開場影像《萬象之初》展現生命與創世的循環。（林宣朗攝影，C-lab提供）展映作品橫跨自然生態與數位文明等多元面向。開場影像《萬象之初》展現生命與創世的循環。（林宣朗攝影，C-lab提供）

台灣當代文化實驗場執行長謝翠玉表示，穹頂劇場透過雙層透聲膜與強大的運算技術，打造視覺、聽覺與即時互動融合的全沉浸場域。計畫推動7年以來，已累積238件作品，部分作品更成功輸出至加拿大巡演。她期許這個平台能成為台灣最重要的沉浸式作品會師之地，持續連結專業與大眾，帶來全新的感官體驗。

本屆計畫的一大亮點為多件國際巡演作品的回歸與首映，其中，《時間層理》與《新摩登時代》甫於今年3月在美國邁阿密完成首映，隨即回到台灣播映。前者由吳秉聖與劉承杰創作，透過穹頂場域重新詮釋時間的物質性；後者則由林強、排灣族歌手Kivi及電音DJ賴皮等多位跨界藝術家合作，結合台灣文化元素與AI數位奇想。現場演出部分，包含奧地利藝術家MONOCOLOR、南韓音像藝術家Kohui的作品，以及姚瑞中與Meuko! Meuko!合作的《虛迷山》。

展映作品則橫跨自然生態與數位文明等多元面向，開場影像《萬象之初》展現生命與創世的循環；魏廷宇《誤差追獵》探討知識與認知的多元可能性。此外，計畫首度邀請國內外藝術家挑戰穹頂短片創作，包含日本藝術家barbe generative diary、南韓藝術家兪志美及台灣數位藝術家謝鎮璘的作品。活動採索票入場，每週一中午開放次週週末場次預約，詳詢C-LAB官網（https://fvl.clab.org.tw/festival/2026）。

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