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【藝術文化】第2屆繪本及圖文書學校開學 創作台灣好故事

2026/04/19 05:30

資深童書編輯周彥彤（前排左起）、繪本童書作家暨學者陳玉金、兒童文學作家王文華、文化部長李遠及課程學員等，出席第2屆「繪本及圖文書學校」開學日。（文化部提供）資深童書編輯周彥彤（前排左起）、繪本童書作家暨學者陳玉金、兒童文學作家王文華、文化部長李遠及課程學員等，出席第2屆「繪本及圖文書學校」開學日。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部「繪本及圖文書學校」邁入第2屆，昨（18）日在華山小客廳舉辦開學日活動，由文化部長李遠宣告正式開學，並勉勵所有同學，「要把一個快樂的事情一直快樂到最後。」文化部表示，從4月至10月開設30堂多元課程，由繪本及圖文書作家、學者、推廣及評論者、專業編輯等講師，帶領懷抱熱情的創作者們，一起學習精進，探索創作的不同可能。

文化部長李遠表示，做為創作者，他經常有許多天馬行空的想法，「繪本及圖文書學校」就是其一。因為他擔任文化部長盤點所有獎勵政策後，發現缺少了「繪本」這塊拼圖，所以他開始一連串從「繪本及圖文書新秀獎勵」、「繪本及圖文書學校」，以及針對所有繪本創作者及出版社的「金繪獎」、「繪本及圖文書創作及出版行銷獎勵」、「外譯推廣及海外市場拓展」等政策。

文化部表示，第2屆「繪本及圖文書學校」師資陣容堅強，邀集王文華、周彥彤、貓小小、陳玉金、徐素霞、嚴淑女、林珈如、邱承宗等知名創作者、重量級學者、推廣和評論者及專業編輯等業界人士，分享圖文創作的美學、創作之路的點滴、產業接軌的甘苦等，期盼藉由專業課程的扶植與陪伴，培育更多創作人才，豐沛台灣原創圖像創作量能，讓更多台灣好故事躍出紙面，推廣到國際。首堂課由兒童文學作家王文華以個人創作經驗，與大家分享「故事編排技巧－如何說好一個繪本故事」。

本屆4月至5月實體課程在開放報名20分鐘內即迅速額滿，不限名額的線上場次，每場都有超過600人報名，反應非常熱烈，部分課程如取得講師同意，將另外製作影片，提供創作者觀看。此外，首屆「金繪獎」預計4月23日辦理頒獎典禮，並於4月23至26日在松山文創園區5號倉庫和北向製菸工廠，舉辦入圍作品特展，以及座談會、創作體驗、繪本跨界演出等多場系列活動，詳詢「文化部繪本及圖文書主題網」。

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