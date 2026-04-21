自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】佐野美里超萌巨型博美犬 現身看海美術館

2026/04/21 05:30

日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）超萌巨型博美犬日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）超萌巨型博美犬

屏東縣車城海口港、被譽為「最南端藝術地標」的看海美術館，推出台日藝術家聯展「日常偏移」（Daily Deviation），邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作，展出32件充滿情感溫度的雕塑作品，除了精緻的室內展件，戶外更現身超萌的巨型博美犬充氣裝置，預計將掀起一波國境之南的打卡熱潮。

屏縣府表示，《日常偏移》展覽的核心，在於從平凡生活中捕捉細微的情感偏移；日本藝術家佐野美里以「狗」做為自我的投射，透過木雕刻劃出多樣的姿態，展現出人類內心的依附、警覺與脆弱，對她而言，狗不僅是寵物，更是觀察自我情緒的一面鏡子，佐野美里特別為屏東創作了3件全新作品，並首度公開創作手稿，讓觀眾能一窺作品從靈感醞釀到成型的完整歷程。

台灣藝術家蔡潔莘則深耕紙漿雕塑多年，作品風格溫潤且具療癒感，長期關注人與動物、自然生命間的連結，並在創作中實踐環保理念，利用低耗能、低廢棄的材料打造出帶有幽默感的造型。

此次展覽一大亮點是由佐野美里親自手繪、策展團隊精心製作的「戶外大型博美犬充氣裝置」，圓滾滾的超萌造型搭配海口港的蔚藍海景，視覺張力十足。展期至7月19日止。（文圖：記者蔡宗憲）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中