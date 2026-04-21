【藝術文化】佐野美里超萌巨型博美犬 現身看海美術館

日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）超萌巨型博美犬

屏東縣車城海口港、被譽為「最南端藝術地標」的看海美術館，推出台日藝術家聯展「日常偏移」（Daily Deviation），邀請台灣紙漿雕塑藝術家蔡潔莘與日本知名木雕家佐野美里（Misato Sano）跨國合作，展出32件充滿情感溫度的雕塑作品，除了精緻的室內展件，戶外更現身超萌的巨型博美犬充氣裝置，預計將掀起一波國境之南的打卡熱潮。

屏縣府表示，《日常偏移》展覽的核心，在於從平凡生活中捕捉細微的情感偏移；日本藝術家佐野美里以「狗」做為自我的投射，透過木雕刻劃出多樣的姿態，展現出人類內心的依附、警覺與脆弱，對她而言，狗不僅是寵物，更是觀察自我情緒的一面鏡子，佐野美里特別為屏東創作了3件全新作品，並首度公開創作手稿，讓觀眾能一窺作品從靈感醞釀到成型的完整歷程。

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台灣藝術家蔡潔莘則深耕紙漿雕塑多年，作品風格溫潤且具療癒感，長期關注人與動物、自然生命間的連結，並在創作中實踐環保理念，利用低耗能、低廢棄的材料打造出帶有幽默感的造型。

此次展覽一大亮點是由佐野美里親自手繪、策展團隊精心製作的「戶外大型博美犬充氣裝置」，圓滾滾的超萌造型搭配海口港的蔚藍海景，視覺張力十足。展期至7月19日止。（文圖：記者蔡宗憲）

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