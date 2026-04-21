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【家庭plus．香草隨食札記】永久花 保有自我

2026/04/21 05:30

永久花也稱義大利蠟菊，灰藍色細葉與迷迭香、薰衣草長得極為相似。永久花也稱義大利蠟菊，灰藍色細葉與迷迭香、薰衣草長得極為相似。

文、圖／蔡以倫

在一片灰藍色細葉之間，有種植物與迷迭香、薰衣草長得極為相似，卻最終以獨特咖哩氣味與它們做出區隔。人們曾稱它為「咖哩草」，而近年隨著香氛領域應用，它有了更精緻的名字──「永久花」，也稱義大利蠟菊。

與另一種被稱為咖哩樹的植物（可因氏月橘）一樣，它們其實並不在傳統咖哩配方之中。有餐廳會在料理上放上一小段咖哩草，讓香氣先行。食客往往因此驚歎，甚以為那就是咖哩風味來源，為整道菜增添豐富的想像氛圍。

蠟菊源於地中海沿岸，屬溫帶植物。在原生環境中，它會開出一團團金黃色小花，乾燥如紙，色澤與形狀經久不退，因此得名「永久花」。這種特性，與台灣人熟悉的「圓仔花」（千日紅）頗有異曲同工之妙。

香氛品牌將它描繪為來自科西嘉島的「不凋花」（Immortelle），結合在地使用經驗與「不朽、重生」的語言，進一步發展成護膚傳奇。它能參與皮膚的再生歷程，促進膠原生成、緩解發炎，也擅長處理瘀血與傷後修護。

在芳香療法中，永久花精油同時具有情緒與身體層面的支持效果。它能安撫長期累積的壓力與疲憊，也有助於緩解咳嗽與呼吸道不適，並減輕肌肉痠痛、關節不適與運動後的疲勞感，靜靜地放鬆身心。

台灣花市有賣蠟菊盆栽，由於它原生於地中海沿岸砂質土壤，習慣全日照與乾燥空氣。栽培挑戰是高溫潮濕的夏季，加上排水不良，反而容易讓它失去生命節奏。

永久花之所以被稱為「不凋」，並不只是因為花可以久存。而是在風與乾燥之中，它學會了把時間留在自己身上。或許所謂的「不老」，不是對抗時間，而是在變化之中，仍能保有自己的樣子。（作者為淡水香草街屋主人）

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