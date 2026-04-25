【藝術文化】2026希望兒童合唱團讓世界聽見台灣 公益募資計畫啟動

「希望兒童合唱團」將於今年7月代表台灣參加匈牙利第5屆布達佩斯國際合唱慶典與大獎賽。即日起啟動募資計畫。（聯邦文教基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕被譽為台灣最美歌聲的「希望兒童合唱團」，即將再次為國爭光！今年7月，希望兒童合唱團將代表台灣前往歐洲，參加匈牙利「第5屆布達佩斯國際合唱慶典與國際合唱公開賽暨大獎賽」，同時受邀參加5場「看見台灣音樂會」為台灣發聲，為補足龐大的出國經費缺口，聯邦銀行與聯邦文教基金會攜手為希望兒童合唱團發起《讓世界聽見台灣》公益募資活動，目標募集新台幣200萬元，誠摯邀請社會各界伸出援手，讓孩子的歌聲被世界聽見。

希望兒童合唱團執行長蔡義方表示，出國參賽不僅是爭取榮譽，更是孩子們成長的轉捩點。他觀察到，團員們已從原先的「單純唱歌」，進到能理解「自己在唱什麼、為何而唱」，特別是在曲目最後安排排灣族歌謠，就是要用母語唱出自己的故事、展現台灣文化之美。

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希望兒童合唱團來自屏東原鄉部落，成員多為家境經濟不佳的原住民學子，合唱團的日常營運也經常需要各界愛心捐助，即便學習資源匱乏，但孩子們憑藉堅強毅力與對音樂的熱愛，屢次在國際舞台中大放異彩，用歌聲傳頌台灣文化之美。

聯邦銀行表示，這不僅是一場合唱比賽，更是讓孩子人生成長的轉捩點，體現只要努力就有機會改變命運。聯邦銀行與聯邦文教基金會長期關注教育公益，此次募資活動誠摯廣邀社會各界共襄盛舉，無論捐款多寡，每一筆捐款都將成為孩子圓夢的重要推手，用台灣原聲天籟跨越國界、讓孩子的未來充滿希望。可透過匯款轉帳或信用卡線上捐款，募款所得經費將全數捐助予合唱團歐洲參賽及台灣音樂文化交流活動旅費支出，確保社會大眾每一分愛心都能化做孩子前進的動力。詳詢聯邦捐款網站（https://web.ubot.com.tw/UB/2026puzangalan/）。

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