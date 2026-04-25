【藝術文化】燈怪昨起連3天 風雨無阻竹北登場

（圖：記者廖雪茹）

由客委會主辦，紙風車劇團客家親子劇《燈怪》昨晚7時、25日及26日晚上7時30分，連續3晚在新竹縣政府前縣政六路封街演出，風雨無阻、免費入場。開演前發放螢光棒，希望讓在座大小朋友跟著音樂與戲劇，化身海底不同顏色的光點，成為「燈怪」宇宙一員。劇中3層樓高的「燈燈國王」也將穿梭觀眾席間，帶來沉浸式互動體驗。

客委會表示，《燈怪》結合3D動畫背景、全偶裝演出與原創音樂。以海洋與陸地共生為背景，蘊含客家人敬天惜物、固守家園的信仰精神與文化價值，透過瓜族與燈怪的故事，傳遞守護環境、珍惜家園的理念。演出內容約有8成以客語呈現，4面大型螢幕同步播放中文字幕，並穿插華語對話，讓觀眾輕鬆理解劇情。（文圖：記者廖雪茹）

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