【藝術文化】總統府音樂會移師屏東 多元卡司展現「民主台灣」的溫柔與自由

2026總統府音樂會主視覺。

（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年總統府音樂會將於5月23日晚間在屏東縣立體育館登場，主辦文化總會秘書長李厚慶昨（27）日表示，適逢台灣總統直選30週年，因此，以「民主台灣 南風暖歌」為題，向世界宣告民主決心，也藉此帶領國人重新回望這段歷史，向世界訴說台灣在風雨中仍持續前行、堅定不移的勇氣。

娜麓灣樂舞劇團。（文總提供）

今年音樂會將由藝人黃豪平與劉宇珊擔綱主持，以5大主軸串聯台灣民主精神的發展軸線。首先是「島嶼回聲」，邀請屏東排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui、南台灣獨立樂團淺堤、金曲客家歌手米莎、台灣客家及新住民二代創作歌手黃宇寒Han及台灣原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團、海軍軍樂隊等，以多元聲音喚起島嶼深處的歷史記憶與文化力量。

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融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂。

（文總提供）

緊接著由台語歌王謝銘佑、流氓阿德、歌后曹雅雯、資深唱將潘麗麗、客語流行音樂重要推手謝宇威、國立實驗合唱團，重新詮釋〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉、〈回鄉的我〉等經典歌曲，唱出由壓抑與不安的年代迎來「自由綻放」；然後是「自信引領」，由在地的屏東縣聯合管樂團、知名DJ及電子音樂製作人Sonia Calico、原住民饒舌創作組合貨櫃兄弟Reloading Bros跨界共演，還有奧運霹靂舞好手孫振、客語饒舌歌手Yappy重新詮釋台灣傳統文化，象徵民主台灣正以自信而創意的姿態走向世界。

紐西蘭羅托路亞市 （Rotorua） 的毛利Te Pā Tū。（文總提供）

「攜手同行」特別邀請紐西蘭羅托路亞市 （Rotorua） 的毛利Te Pā Tū、沖繩樂團THE SAKISHIMA meeting、台灣原住民代表陳建年與謝皓成共同演出，展現台灣近年積極與世界交朋友，並在自由與民主價值的基礎上，持續深化彼此連結，奏響自由民主友誼的樂章。

最後是「守望台灣」，邀請融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂，攜手搖滾創作歌手林宗興、台中浩天宮四紅哨角隊，以及三金得主音樂創作人陳明章、吳永吉Kiat Táng（董事長樂團主唱）和豐田國小合唱團，獻唱〈為你來行〉、〈伊是咱的寶貝〉等溫暖歌曲，描繪人與土地之間的情感，凝聚成堅定如山的力量。

文總指出，活動當日，屏東縣政府將於會場規畫約30攤市集活動，並於草皮上搭設大螢幕轉播，也將透過各大平台直播，邀請大家共同見證並感受屬於台灣這塊土地的溫柔與自由。

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