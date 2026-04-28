自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】總統府音樂會移師屏東 多元卡司展現「民主台灣」的溫柔與自由

2026/04/28 05:30

【藝術文化】總統府音樂會移師屏東 多元卡司展現「民主台灣」的溫柔與自由2026總統府音樂會主視覺。
（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年總統府音樂會將於5月23日晚間在屏東縣立體育館登場，主辦文化總會秘書長李厚慶昨（27）日表示，適逢台灣總統直選30週年，因此，以「民主台灣 南風暖歌」為題，向世界宣告民主決心，也藉此帶領國人重新回望這段歷史，向世界訴說台灣在風雨中仍持續前行、堅定不移的勇氣。

娜麓灣樂舞劇團。（文總提供）娜麓灣樂舞劇團。（文總提供）

今年音樂會將由藝人黃豪平與劉宇珊擔綱主持，以5大主軸串聯台灣民主精神的發展軸線。首先是「島嶼回聲」，邀請屏東排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui、南台灣獨立樂團淺堤、金曲客家歌手米莎、台灣客家及新住民二代創作歌手黃宇寒Han及台灣原住民族文化園區的娜麓灣樂舞劇團、海軍軍樂隊等，以多元聲音喚起島嶼深處的歷史記憶與文化力量。

【藝術文化】總統府音樂會移師屏東 多元卡司展現「民主台灣」的溫柔與自由融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂。
（文總提供）

緊接著由台語歌王謝銘佑、流氓阿德、歌后曹雅雯、資深唱將潘麗麗、客語流行音樂重要推手謝宇威、國立實驗合唱團，重新詮釋〈望你早歸〉、〈黃昏的故鄉〉、〈回鄉的我〉等經典歌曲，唱出由壓抑與不安的年代迎來「自由綻放」；然後是「自信引領」，由在地的屏東縣聯合管樂團、知名DJ及電子音樂製作人Sonia Calico、原住民饒舌創作組合貨櫃兄弟Reloading Bros跨界共演，還有奧運霹靂舞好手孫振、客語饒舌歌手Yappy重新詮釋台灣傳統文化，象徵民主台灣正以自信而創意的姿態走向世界。

紐西蘭羅托路亞市 （Rotorua） 的毛利Te Pā Tū。（文總提供）紐西蘭羅托路亞市 （Rotorua） 的毛利Te Pā Tū。（文總提供）

「攜手同行」特別邀請紐西蘭羅托路亞市 （Rotorua） 的毛利Te Pā Tū、沖繩樂團THE SAKISHIMA meeting、台灣原住民代表陳建年與謝皓成共同演出，展現台灣近年積極與世界交朋友，並在自由與民主價值的基礎上，持續深化彼此連結，奏響自由民主友誼的樂章。

最後是「守望台灣」，邀請融合北管、饒舌、搖滾與電音的震樂堂，攜手搖滾創作歌手林宗興、台中浩天宮四紅哨角隊，以及三金得主音樂創作人陳明章、吳永吉Kiat Táng（董事長樂團主唱）和豐田國小合唱團，獻唱〈為你來行〉、〈伊是咱的寶貝〉等溫暖歌曲，描繪人與土地之間的情感，凝聚成堅定如山的力量。

文總指出，活動當日，屏東縣政府將於會場規畫約30攤市集活動，並於草皮上搭設大螢幕轉播，也將透過各大平台直播，邀請大家共同見證並感受屬於台灣這塊土地的溫柔與自由。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中