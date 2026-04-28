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【家庭plus．香草隨食札記】葡萄柚薄荷 記憶入口

2026/04/28 05:30

葡萄柚薄荷可泡茶、入菜，或點綴甜點、沙拉。葡萄柚薄荷可泡茶、入菜，或點綴甜點、沙拉。

文、圖／蔡以倫

葡萄柚薄荷，葉片寬大、對生排列，葉面光滑而帶鋸齒，散發著薄荷的清涼，卻又隱約揉合葡萄柚般的果香。有人會問，園藝雜交的薄荷品種繁多，每一種都有存在的意義嗎？

葡萄柚薄荷可泡茶、入菜，或點綴甜點、沙拉；在栽培上也不算挑剔，只需微濕且排水良好的介質，搭配日照與夏季遮陰，便能穩定生長。就香草而言，它並非嬌貴的品種。

初接觸香草時，我曾以為人們之所以喜歡，是因為它們的「特別」。那些來自地中海，被神話故事加持過的香氣，似乎天生就帶著吸引力。

但在一次次與長者分享與教學中，我逐漸發現，真正讓人停留關注的，往往不是陌生，而是「熟悉」──是一種似曾相識的氣味，在記憶深處被輕輕喚起。

日前，相隔一年再次走進三芝的關懷據點，一位長者準確地說出我在淡水種香草、開設香草店的事情。這原本看似平常，卻在機構主管口中成了難得的例外──他其實是被判定為中重度失智的長者。對熟悉他狀況的人而言，這樣的記憶留存實屬罕見。

那一刻，我更深刻地理解──氣味，從來不只是氣味，它是通往記憶的入口。於是，我帶著長者重新接觸那些年輕時熟悉的植物，動手做成日常可用的茶飲或香包，讓氣味成為媒介，緩緩喚回過去的片段。

也因此，設計長者的香草課程，我不再執著引介著名的西方香藥草，而是轉向如薄荷、魚腥草、艾草等，在台灣能生長、能被觸摸、與常民生活緊密相連的植物，做為與長者交流的媒介。

當我再次嗅聞花圃中葡萄柚薄荷的香氣，總會想起三芝長者微笑神情──也提醒自己，在香草的世界裡，每一種氣味都有它被記得的理由。（作者為淡水香草街屋主人）

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