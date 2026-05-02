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【藝術文化】台北藝文推廣處推出熊妤個展 以影子探索觀看經驗

2026/05/02 05:30

熊妤〈鍊藝術〉壓克力顏料，72.5 x 159公分，2022。（台北藝文推廣處提供）熊妤〈鍊藝術〉壓克力顏料，72.5 x 159公分，2022。（台北藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處推出115年度特展「熊妤創藝特展｜如果影子會寫畫」，邀請藝術家熊妤以「影子」為創作核心，透過繪畫、裝置、動畫與文字等形式，帶領觀眾重新觀察日常中的光影經驗。展覽於台北市藝文推廣處1樓特展室展出，展期至5月17日，

影子寫畫牆以「影子寫畫」為概念，邀請觀者由旁觀轉為共創者，透過描繪影子與書寫，傾聽內在聲音，重新理解自我與創作的關係。400x250公分，2025。（台北藝文推廣處提供）影子寫畫牆以「影子寫畫」為概念，邀請觀者由旁觀轉為共創者，透過描繪影子與書寫，傾聽內在聲音，重新理解自我與創作的關係。400x250公分，2025。（台北藝文推廣處提供）

此展從日常生活中細微的光影變化出發，延伸至記憶與情感的轉化。藝術家將影子視為具有表現力的創作語言，使其不再只是光的附屬，而是能承載敘事與感知的媒介。觀者在觀看作品的過程中，也被引導重新思考「看見」的方式，以及感知如何隨環境改變。

熊妤表示，本展為其創作歷程的重要呈現，透過展場光影變化，引導觀眾體驗圖像與文字的轉化。她提到，展場亦融入自然元素與互動區域，邀請觀眾參與創作過程，延續作品的對話。

展出作品涵蓋壓克力繪畫、藝術微噴與複合媒材，並結合空間裝置，其中，〈山海圳綠道〉、〈移動的盛宴〉、〈生物網絡〉等作品透過色彩與構圖建立節奏感；「我的宇宙儀」系列則結合立體物件與圖像轉譯，呈現跨越時間與文化的視覺關係。展場亦設置「彩色影子」與「金句牆」互動裝置，觀眾可在參與中留下痕跡，使展覽內容持續生成。

台北市藝文推廣處表示，影子須透過光源與創作轉化，才能成為藝術表現，本展亦從感知出發，引導觀者思考光與影的關係，此次展覽結合光影與互動設計，提供不同年齡觀眾進入藝術的方式。

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