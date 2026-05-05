【家庭plus．香草隨食札記】山當歸 走進庶民餐桌

山當歸葉片細裂，帶著介於芹菜與藥草間的氣息。

文、圖／蔡以倫

近年當歸藥材價格大漲，在花市裡見到山當歸盆栽，格外引起我的興趣。葉片細裂，帶著介於芹菜與藥草間的氣息，恰如「當歸」之名，讓人感到熟悉又遙遠。那一刻我才意識到，原來「當歸」不只是藥材櫃裡乾燥的根，也曾被期待在台灣土地上，成為一種可以栽種的作物。

山當歸，又稱大和當歸，原產日本。1950年代，台灣因兩岸局勢與外匯短缺，推動「中藥材國產化」。當時難以取得中國當歸品種，於是引進大和當歸，在全台各地試種──從清境高山，到台東知本，都曾留下它的印記。

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然而結果並不如預期。中醫藥界認為其氣味較淡、油潤不足，難以取代傳統藥用的中國當歸；市場反應冷淡，價格滑落。最終，這些曾被寄予厚望的根莖，沒有進入藥方，卻走進庶民餐桌，成為當歸鴨裡的靈魂氣味。

山當歸的藥用核心在根部，含有揮發油與多種活性成分，是傳統補血與調理的重要來源。但在日常飲食中，葉片反而更親近生活：煎烘蛋、入菜、煮湯，甚至做為風味蔬菜使用。無論是原住民傳統飲食、林下經濟作物，乃至城市的開心農場，都不難見其身影。

栽培上，山當歸偏好冷涼環境，排水良好的土壤是關鍵。台灣平地夏季炎熱潮濕，往往是最大的挑戰。成熟植株會在夏季開出傘形小白花，開花前採收根部品質最佳；留籽採種，仍可在土地上延續。

有趣的是，當年被視為失敗的「省產當歸」，至今仍是本土藥膳的重要風味。所謂道地，也許不只存在於藥典之中，也存在於日常飲食裡。隨著中藥材價格上升，本土栽培再次被關注。而花市裡那一盆山當歸，彷彿提醒著──這段歷史，或許仍在延續。（作者為淡水香草街屋主人）

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