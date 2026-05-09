【藝術文化】〈第61屆威尼斯雙年展台灣館現場直擊〉李亦凡建構黑色幽默世界 南韓無聲表演回應鬱卒的平面

台北市立美術館館長駱麗真（左起）、藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾．馮希卡、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中合影。（記者董柏廷攝） ※飲酒過量，有害健康 / 未成年請勿飲酒 酒後請勿開車

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由台北市立美術館策畫的2026年第61屆威尼斯雙年展台灣館，於威尼斯時間7日傍晚在普里奇歐尼宮舉辦開幕記者會。現場湧入大量國際策展人、藝文人士及當地台僑，擠爆普宮展間，甚至有觀眾席地而坐，展現台灣當代藝術在威尼斯的吸引力。文化部政務次長王時思表示，今年展覽利用3D列印雕塑與錄影裝置，創造出超現實且具黑色幽默的世界。她強調，台灣30年來不斷透過藝術與世界接軌，今年文化觸角更延伸至歐洲13國舉辦的「台灣人權影展」，且目前正積極推動「歐洲台灣文化年」，象徵台灣與歐洲之間持續增長的聯繫。

表演者在普宮內緩慢移動，後方李亦凡的大型LED作品《鬱卒的平面》閃爍著數位光影，形成強烈呼應，成為本屆台灣館最具張力的風景。（記者董柏廷攝）

本屆藝術家李亦凡運用遊戲引擎等數位工具，探索科技與人性間親密又矛盾的關係。北美館館長駱麗真形容，觀眾坐在宛如身體部位的雕塑上觀看影像，能體會真實與虛擬交織的趣味。李亦凡則表示，此次代表台灣館參展讓他重新思考直覺與衝動背後的欲望與恐懼，他認為黑色幽默在混亂時代中可以成為一種能量，甚至是讓大眾放下心防的武器，進而檢視人與科技的關係。

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偶身靜置普宮一端，等待表演者靠近。（記者董柏廷攝）

除了藝術家李亦凡的錄像作品《鬱卒的平面》，北美館也特別邀請南韓藝術家洪銀珠概念編導、金李異水表演的作品《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》，於開幕日起，連3日下午5時在普宮演出。表演者金李異水身著簡潔服裝，以緩慢且沉重的動作在一片靜寂中匍匐前進，在人群與散落的雕塑間尋找偶身。

演出過程中，人與偶的互動呈現拉扯、背負、操控與互絆等多重關係，隨著時間推移，人與偶之間的權力關係趨於模糊，原本的操控者反倒像被偶制約，甚至背負著偶在場中繞行。偶的設計在視覺上與李亦凡作品中的虛擬人偶產生微妙呼應，共同指向當代文化中關於鬱卒、虛假與肢體動作的命題，演出最終在偶被強行奪走後戛然而止。演出作品以近乎純粹的靜默，回應普宮古老的石牆與李亦凡錄像中充滿機械感的碎念，引動觀者不同的反思。

本屆台灣館透過科技雕塑、錄像裝置與現場表演的結合，將威尼斯普宮轉化為數位時代的後設劇場。展覽將自5月9日正式開放至11月22日，南韓藝術家現場演出也於威尼斯時間5月8日、5月9日下午5時再次登場。

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