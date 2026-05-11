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【藝術文化】陶博館年度特展「印與款」 揭開「台灣陶痕」專屬密碼

2026/05/11 05:30

鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」。（記者翁聿煌攝）鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至7月12日推出年度特展「印與款：台灣陶痕」，從史前刻畫紋到近代「MADE IN TAIWAN」的外銷標記，帶領觀眾解碼陶器上看似細微卻關鍵的「陶痕密碼」，呈現台灣6,000年歷史的生活軌跡與時代脈動。

陶博館表示，展覽從新石器時代大坌坑文化的刻畫紋出發，歷經大航海時代漢人與平埔族技藝交融，發展至近代各地窯場形成的區域特色，包括史前人類的人頭紋陶片、具紀年的清同治10年佛祖香爐，日治時期隨著文字與釉彩技術引入，陶痕逐步轉化為標示地名、窯廠與商標的「陶瓷身分證」，見證產業由地方文化走向品牌化經營，當代創作者則強調個人風格。

另外，展出陶瓷產業發展過程的多樣印記，如最早的陶瓷物流業丸石運輸的「石」字圓印及「鶯歌」字樣花缽，以及為慶祝「耕者有其田」政策、印有「全台好」字樣的酒甕，呈現陶瓷與社會、經濟發展的緊密關聯。隨著外銷興盛，陶器底部也出現「MADE IN TAIWAN」標示，反映台灣走向國際市場。

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