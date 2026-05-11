【藝術文化】阮義忠《時光橋》穿越影像回望茶鄉

阮義忠為台灣重要的紀實攝影家之一，「《時光橋》攝影展」，以影像為媒介引領觀眾穿越時空重新理解茶鄉。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市坪林區公所與坪林茶業博物館合作推出的「《時光橋》坪林1978：阮義忠攝影展」，透過攝影家阮義忠（圖）於1978年在坪林拍攝的一系列作品，以影像為媒介引領觀眾穿越時空，回望近半世紀前的地方風景與生活記憶，帶大家重新理解坪林做為茶鄉與交通節點的歷史文化意涵。即日起至6月30日在茶博館展出。

阮義忠為台灣重要的紀實攝影家之一，長期關注土地與庶民生活，其影像風格溫潤深刻，兼具人文關懷與歷史意識。本次展覽聚焦其1978年於坪林拍攝的影像，記錄當地茶農、聚落與日常勞動景象，構築出一種跨越時間的觀看經驗，使觀者重新感知過去的生活節奏與文化質地。

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新北市文化局表示，展覽亦回應坪林尾橋（坪林舊橋）修復再開放的契機，該橋建於1910年，為日治時期重要交通設施，長年做為連結台北與宜蘭的關鍵路徑，並見證坪林茶產業的興盛與地方發展，經修復後於2025年12月重新啟用的橋體，不僅展現市定古蹟保存的成果，也成為本展詮釋「時光橋」概念的重要場域。

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