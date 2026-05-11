自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】阮義忠《時光橋》穿越影像回望茶鄉

2026/05/11 05:30

阮義忠為台灣重要的紀實攝影家之一，「《時光橋》攝影展」，以影像為媒介引領觀眾穿越時空重新理解茶鄉。（新北市文化局提供）阮義忠為台灣重要的紀實攝影家之一，「《時光橋》攝影展」，以影像為媒介引領觀眾穿越時空重新理解茶鄉。（新北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新北市坪林區公所與坪林茶業博物館合作推出的「《時光橋》坪林1978：阮義忠攝影展」，透過攝影家阮義忠（圖）於1978年在坪林拍攝的一系列作品，以影像為媒介引領觀眾穿越時空，回望近半世紀前的地方風景與生活記憶，帶大家重新理解坪林做為茶鄉與交通節點的歷史文化意涵。即日起至6月30日在茶博館展出。

阮義忠為台灣重要的紀實攝影家之一，長期關注土地與庶民生活，其影像風格溫潤深刻，兼具人文關懷與歷史意識。本次展覽聚焦其1978年於坪林拍攝的影像，記錄當地茶農、聚落與日常勞動景象，構築出一種跨越時間的觀看經驗，使觀者重新感知過去的生活節奏與文化質地。

新北市文化局表示，展覽亦回應坪林尾橋（坪林舊橋）修復再開放的契機，該橋建於1910年，為日治時期重要交通設施，長年做為連結台北與宜蘭的關鍵路徑，並見證坪林茶產業的興盛與地方發展，經修復後於2025年12月重新啟用的橋體，不僅展現市定古蹟保存的成果，也成為本展詮釋「時光橋」概念的重要場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中