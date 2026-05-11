【家庭plus．生活停看聽】換瓜記

本報製圖

文／簡玉

家附近有個傳統市場，多年來我常在某一攤買菜和水果，以往這位老闆的青菜或水果不必怎麼挑，多半新鮮可口，但這幾年來，我發現開始有了一些變化。

有天想買個西瓜來吃，家裡人口少，正巧看到攤位上擺了半顆切好的西瓜，用保鮮膜包著。我覺得份量正好夠兩天吃完，就直接買下了。

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回到家開心地把水果放進冰箱，心想吃完飯就有冰涼的西瓜可吃了，沒想到飯後掀開保鮮膜，一股腐味撲鼻而來。西瓜已經變酸了。

我對人多半信任，但想到他有幾次也賣過我半爛的芽菜、過熟的木瓜和不新鮮的葉菜，我真的生氣了。我從小就無法開口罵人，受了委屈也常說不出口，總是默默憋著，但我打算明天去找他，還忿忿地發願，以後再也不要向他買菜了。

隔天一早，我拿著那半顆的酸西瓜往他的攤子一放，說：「你這水果是壞的！」接著轉頭就走。我隨後去了肉攤和滷味攤，買完難免又在入口處碰到他，只見他叫住我，說：「這是最新鮮的，好甜喔！我切給妳。」他仔細挑了一顆西瓜，用利刀劃過，紅咚咚的漂亮瓜肉立現眼前。

唉，我又心軟了。我接下他新切的西瓜，接著嚴肅地告訴他，「拜託，以後壞掉的東西不要再賣給人了。」話說出口，氣已消了大半。

回想這次的西瓜事件，我慶幸自己接受了他的賠罪西瓜，也沒出惡言，因為氣話很難收得回去，這樣兩方都有了台階下。我想，以後我還是會買他的青菜水果，畢竟對我來說最方便，但我會學乖一點，購買時仔細挑選，免得惹了一肚子氣還要退貨。

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