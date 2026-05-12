【家庭plus．香草隨食札記】朝天椒 辣翻天

朝天椒因果實朝上而得名，富含辣椒素，辣度不低。

文、圖／蔡以倫

家人不吃辣，香草園裡那棵朝天椒，原本只打算種來觀賞。喜歡那些細長果實朝天而立的模樣。青綠轉紅，在香草之間格外醒目。

去年底寒流造成整株落葉，原以為生命臨終，便任其留在角落。沒想到入春升溫，枝節間又冒嫩芽、重萌綠意，並結出累累果實。驚喜發現，辣椒也是多年生「懶人植物」，能撐過季節變化，重現生機。

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辣椒原產於中南美洲，16世紀大航海時代傳入亞洲，如今全球都有種植。過去東方人靠胡椒與薑獲得辛辣風味，而辣椒的普及，讓辛香變得便宜且日常。川菜、韓食、東南亞料理，甚至台灣小吃，都逐漸離不開它。

有趣的是，台灣坊間若干白胡椒粉其實混有辣椒粉。胡椒的辛與辣椒的辣交融，形成獨特台式味覺記憶。從鹽酥雞到黑白切，人們不自覺地已習慣這股溫潤刺激的香氣。

朝天椒因果實朝上而得名，富含辣椒素，辣度不低。近年研究認為，適量食用辣椒，有助促進循環、增加食欲與幫助代謝。對許多人而言，辣椒不只是調味，更是讓身體甦醒的催化劑。

朝天椒也適合陽台栽培。它喜歡日照與排水良好環境，盆器要稍大。若澆水過多、施肥太重，容易只長葉不結果。長高後要立柱扶持，並適度摘心，可增加側枝與結果量。

相較葉菜類，辣椒更易保存。清洗擦乾後裝入保鮮袋冷凍，可保存近一年；也能風乾或以烤箱低溫烘烤，製成乾辣椒備用。浸泡於橄欖油中做成辣油，用來拌麵佐菜，可增添鮮明辛香。

去年辣椒盛產，曾分享給嗜辣移工朋友，意外獲得好評。他們熟悉地研磨辣椒配飯，那一刻忽然發覺，原本只是觀賞用的小紅果，竟也能促成文化交流。（作者為淡水香草街屋主人）

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