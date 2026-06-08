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【藝術文化】二戰遷徙史成創作線索 陳呈毓「Dream of the Eggs」捷克開展

2026/06/08 05:30

〈Dream of the Eggs〉結合蛋盒紙漿、石材與織物等複合媒材，以脆弱的物件邏輯反思歷史記憶。（陳呈毓提供）〈Dream of the Eggs〉結合蛋盒紙漿、石材與織物等複合媒材，以脆弱的物件邏輯反思歷史記憶。（陳呈毓提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部駐捷克代表處文化組攜手台灣藝術團隊「超級浪」，與捷克當代藝術空間MeetFactory合作辦理藝術駐村計畫，公開徵選台灣藝術家赴布拉格駐村創作2個月，最終由藝術家陳呈毓獲選。

經過2個月駐村創作，陳呈毓在MeetFactory推出駐村成果個展「Dream of the Eggs」，透過歷史記憶與個人經驗的交會，作品也讓觀眾重新思考遷徙、失落與保存之間的關係，展期至6月28日。

陳呈毓創作橫跨錄像、裝置與雕塑等媒材，透過現成影像與物件的拼貼、重組，探討情感、記憶與社會結構如何被物質承載與傳遞。其近年作品則聚焦於身體政治議題，關注身體與物質之間的依存、脆弱與支撐關係。

此次駐村創作靈感來自捷克蘇台德地區在二戰前後的歷史經驗。1945年後，大量講德語居民被迫遷離捷克邊境地區，能夠攜帶的個人物品受到嚴格限制。陳呈毓於駐村期間深入研究這段歷史，並從人們在流離失所過程中如何運送與保存雞蛋這項日常物件切入，發展出「Dream of the Eggs」系列作品。

展覽以雞蛋為象徵，探討歷史驅逐與人口遷徙所造成的生命斷裂，以及文化記憶在世代傳承過程中的保存與流失。藉由脆弱卻珍貴的物件，重新思考個體如何攜帶記憶穿越動盪時代，也反映歷史事件對日常生活留下的長期影響。

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