「志玲爸」百條和服腰帶珍藏 新竹內灣「槑齋」首展

林繁男因早期從事貿易工作往返台日之間，深為日本和服織造工藝之美所感動，過去40年陸續收藏流傳於日本民間的腰帶，每一條有它美好的故事在。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕名模林志玲的父親林繁男珍藏大量在日本正式場合才有機會目睹的和服腰帶，近日應邀首次在新竹縣橫山內灣「槑齋」展出百餘條，和服腰帶巧妙的搭配特色建物及佛像木雕，三者間相得益彰，希望讓喜愛藝術、人文、織物的民眾，有機會認識不同國度的美麗與善愛表現。

名模林志玲的父親林繁男，珍藏大量日本和服腰帶，近日應邀首次在新竹縣橫山內灣「?齋」展出百餘條，和服腰帶巧妙的搭配特色建物及佛像木雕，三者間相得益彰。（記者廖雪茹攝）名模林志玲的父親林繁男，珍藏大量日本和服腰帶，近日應邀首次在新竹縣橫山內灣「?齋」展出百餘條，和服腰帶巧妙的搭配特色建物及佛像木雕，三者間相得益彰。（記者廖雪茹攝）

策展人蔣育鳳表示，這場「善帶槑好」-林繁男和服腰帶收藏展，取其和服腰帶有祝福及愛護的意涵，而「槑」為梅的異體字，發音同梅遂取其音意命名。林繁男因早期從事貿易工作往返台日之間，深為日本和服織造工藝之美所感動，過去40年陸續收藏流傳於日本民間的腰帶，如今收有千餘條，其中不乏難得一見的國寶級和服腰帶，每一條有它美好的故事在。

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名模林志玲的父親林繁男，珍藏大量日本和服腰帶，近日應邀首次在新竹縣橫山內灣「?齋」展出百餘條，和服腰帶巧妙的搭配特色建物及佛像木雕，三者間相得益彰。（記者廖雪茹攝）林繁男因早期從事貿易工作往返台日之間，深為日本和服織造工藝之美所感動，過去40年陸續收藏流傳於日本民間的腰帶，每一條有它美好的故事在。（記者廖雪茹攝）

此次展出百條的和服腰帶，巧妙的搭配「槑齋」的特色建物及木雕佛像，讓三者間相得益彰，使參觀者享有獨一無二的視覺感官饗宴。林繁男表示，和服腰帶的情感，源於父母對兒女深層愛的表現，日本人從小時候父母就會讓女兒穿上和服，代表父母時時刻刻在想着保護女兒的身體安全；父母親滿滿的愛，注入在千絲萬縷的腰帶裡。

在台灣也有許多人喜愛和服腰帶，常用於空間擺飾，美麗織物中隱藏於內蕴涵愛的意義。（記者廖雪茹攝）在台灣也有許多人喜愛和服腰帶，常用於空間擺飾，美麗織物中隱藏於內蕴涵愛的意義。（記者廖雪茹攝）

蔣育鳳表示，在台灣也有許多人喜愛和服腰帶，常用於空間擺飾，美麗織物中隱藏於內蕴涵愛的意義，此次展出的百多條和服腰帶，無論是風格還是織物技巧，都可說是日本具有代表性的織物精華。從圖騰上還可以感受到日本傳統文化中所融入的中國文化、西域文化、佛教文化。更神奇的是展品中有很多與佛教有關的紋樣，讓預計3月25日舉辦的講座老師松村雅子嘆為觀止，在槑齋欣賞來自東瀛的藝術展品，感受古老的淵源相通相承的文化。

館方表示，「善帶槑好」展至4月30日，展覽同時辦理義賣活動，不分種類全數以每條底價新台幣6000元起標，義賣所得將全數捐入志玲姐姐慈善基金會，作為公益善款。槑齋參訪採電話簡訊預約制，不開放自由參觀，每日分上、下午兩個導覽時段，每人費用200元，簡訊留言電話：0958-518896。

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