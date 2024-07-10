和五味太郎一起遨遊！ 中市圖推閱讀特展系列活動

五味太郎特展，中市安排互動遊戲與創作區，讓小朋友跟著闖關地圖的路線去探索。（中市圖提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕小金魚帶著新朋友「小小鳥」到圖書館啦，快來找找他們藏在哪裡吧！台中市立圖書館總館迎接暑假，推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展系列活動，包含專題特展闖關、講座及說故事等，還有臉書加碼抽限量五味太郎繪本，即日起至8月底，歡迎大小朋友一起翱翔在五味太郎的繪本世界。

中市圖以五味太郎新作安排互動遊戲與創作區。（中市圖提供）

中市圖表示，此次特展與財團法人信誼基金會合作，以日本創意大師五味太郎的新作《飛一下、休息一下、再想一下……》為主題，除展出五味太郎經典繪本作品，特別安排互動遊戲與創作區，讓小朋友跟著闖關地圖的路線去探索，蒐集繪本可愛角色的印章圖樣。

請繼續往下閱讀...

中市圖總館推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展，展出中、日文經典繪本共90本。（中市圖提供）

五味太郎是日本相當具代表性的圖畫書作家，發表過的作品累積超過450部，授權全世界超過30個國家。此次將展出中、日文經典繪本共90本，包含大家耳熟能詳的《小金魚逃走了》、《兔子先生去散步》等，他的作品故事題材包羅萬象，充滿視覺遊戲與創意、驚喜及幽默感。

中市圖總館推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展系列活動。（中市圖提供）

該主題展也安排活動將個人創作作品與特展中的兔子或鱷魚立牌一起拍照上傳中市圖臉書，就有機會抽中限量五味太郎繪本，中市圖也將於7月20日邀請兒童閱讀推廣與兒童文學工作者莊世瑩，以「不受常識束縛的五味太郎」為題，漫遊五味太郎的繪本世界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法