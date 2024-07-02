【藝術文化】台北兒藝節熱鬧開跑 北藝中心化身親子祕密基地

「忘記時間的祕密基地」互動裝置位於北藝中心的公共空間，民眾可以自由入場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府主辦的2024台北兒童藝術節即日起至7月21日，在台北表演藝術中心戶外廣場登場，今年免費活動超過百場，內容包含音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲、音樂劇等多元藝術形式，首週吸引超過3千人次參與。

互動展件之一〈好朋友的樣子〉，邀請小朋友轉動人形紙箱，發揮藝術創意，打造不同的面貌組合。（記者董柏廷攝）

北藝中心表示，今年的「互動展覽」在台北表演藝術中心的3個公共空間展區同步登場，由藝術團隊打造「忘記時間的祕密基地」，透過裝置與尋寶活動，邀請親子共同動手體驗藝術的趣味。

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北藝中心說明，今日起至8月1日將在台北市10個行政區的公共場域舉辦共計10檔、60場免費演出，精選國內優質親子節目，包含巧宛然掌中戲團改編自《封神榜》的《哪吒鬧龍宮》，以及森林劇落的《春天佇佗位》，改編10首國民台語童謠，並結合繪本故事，講述一段都市與鄉村、老人與孩子們相遇的奇遇。

另外，7月20日、21日也將在台北大安森林公園露天音樂台舉辦2場大型戶外演出，包括FOCA福爾摩沙馬戲團的經典作品《潘朵拉的盒子》，融合馬戲、雜耍、舞蹈和小丑等元素，以及身聲跨劇場的《希望之翼》，結合現場音樂、戲劇肢體、傀儡高蹺等多元形式，為兒藝節帶來一波又一波的高潮。詳詢台北兒童藝術節官網（https://tpac.org.taipei/festival-tcaf）。

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