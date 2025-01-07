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高齡九旬蔡才藝 《妙筆揮灑人生》個展分享人生智慧

2025/01/07 15:33

蔡才藝書法展《妙筆揮灑人生》，分享人生智慧。（台南市文化局提供）蔡才藝書法展《妙筆揮灑人生》，分享人生智慧。（台南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕《妙筆揮灑人生》書法展，正是蔡才藝活到老、學到老最佳詮釋。高齡92歲的蔡才藝，人如其名，這次在台南吳園公會堂舉辦個展，分享人生智慧，精采作品值得玩味。

蔡才藝書法佳作，藝術性高。 （台南文化局提供）蔡才藝書法佳作，藝術性高。 （台南文化局提供）

蔡才藝當年從台南師範學校（今台南大學）畢業後，至國小擔任音樂老師，37歲時，毅然決然前往日本東京武藏野音樂大學弦樂科求學，擅長小提琴、鋼琴等，浸淫音樂之際，蔡才藝最愛的是提筆練習書法，完全自學，擅長行書和楷書等。此外，藝術也是相通，更是素描高手，主要是因其出身藝文世家，父親蔡誠弦即是南師音樂科教授。

現今高齡92歲的他，人如其名「多才多藝」，擅長各項樂器，並自學各項書法字體，睽違40年後，再度推出個展，作品以勵志字句為主，充滿人生智慧。

蔡才藝認為，書法是修身養性的極致精神指標，只要一拿起毛筆，整個人就進入充滿美和力的佳境，執筆時，他認為除是自修、自謙，更是自贊和自悟，而自習是自我表現的美的藝術。

睽違數十年後，再度舉辦書法展，他希望以自身為例，強調任何人的心裡都能產生藝術，透過展覽，他能和任何人進行心靈和情感交流及傳遞。

這次展出心經、將進酒、虞美人、佛、禪、孝、茶等41幅經典作品。他分享在執筆書寫期間會發覺生活上充滿了「美和力」的佳境，又經自習的努力與收成，都流露出「付出與感恩」的喜悅和慰藉。

《妙筆揮灑人生》蔡才藝書法展，即日起至1月19日，在台南吳園公會堂展出。

《妙筆揮灑人生》蔡才藝書法展，於吳園公會堂藝文中心展出，展期即日起至1月19日。（台南文化局提供）《妙筆揮灑人生》蔡才藝書法展，於吳園公會堂藝文中心展出，展期即日起至1月19日。（台南文化局提供）

蔡才藝展出作品，分享生活充滿「美和力」、「付出與感恩」的喜悅和慰藉。 （台南文化局提供）蔡才藝展出作品，分享生活充滿「美和力」、「付出與感恩」的喜悅和慰藉。 （台南文化局提供）

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