【藝術文化】林懷民執導 FOCASA主演 《幾米男孩》挑戰馬戲帳篷長銷定目劇

FOCASA團長林智偉（左起）與創始團員陳冠廷、羅元陽、郭璟德、趙偉辰共同展示林懷民贈送的15週年馬戲帳篷生日蛋糕。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕幾米繪本的角色成為馬戲團員，盲女、小丑、玩具兵等，紛紛在馬戲大帳篷裡倒立、翻滾、跳躍、飛翔，會是什麼景象？

2023年在水交社舉辦的FOCASA馬戲藝術節大受歡迎。（FOCASA提供）

2025年是FOCA馬戲團成立的第15年，昨（6）日舉辦記者會，宣告FOCA團名將加入「家（casa）」的溫馨感，正式更名為「FOCASA」馬戲團；同時，將於3月在台南水交社推出長達一個月的馬戲帳篷定目劇《幾米男孩的100次勇敢》，還邀請到已退休的林懷民重出江湖擔任導演。

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這個台灣有史以來最大的馬戲帳篷，取自幾米《走向春天的下午》，「買第一頂帳篷是實現馬戲人的夢想；買幾米帳篷是想實現每一個人的夢想。每個人心裡都有一個幾米，我要讓幾米繪本的畫面發生在真實生活裡。」團長林智偉說，「如果今天這一切是夢，那麼幾米老師與林懷民老師的結合，便是那夢境中最不可能實現的奇蹟。」

談到林懷民的加入，團員們說，FOCASA草創時，沒有排練場，團員打游擊排練，常常在公園排到熄燈，林懷民得知他們的窘境，豪氣出借雲門下班後的排練室，一借就一年。此次林懷民出任導演，他說是把這次的製作當成生日禮物送給FOCASA。昨日記者會現場更展示林懷民送的生日蛋糕，就是以幾米繪本裡的馬戲帳篷造型。

《幾米男孩的100次勇敢》將於3月28日演出至4月27日。林智偉說，2021年，FOCASA在台南市文化局支持下，在水交社文化園區設立了馬戲訓練基地，展開3年進駐計畫，並把馬戲藝術推廣到嘉義、高雄、屏東等地。2023年春天舉辦的FOCASA馬戲藝術節，共吸引了8萬人參與。今年的幾米帳篷更大，滿座可納1,200席，期待再創座無虛席的盛況。

林智偉說明，將近5個星期的演出期間，將於每個週末假日演出4場，帳篷所在的園區將變身樂園，會有幾米繪本元素的藝術裝置與市集，簡單的比喻可以說是「幾米的迪士尼」，觀眾購票進帳篷看演出，可以免費在園區吃吃喝喝待一整天；期間適逢兒童節連假，那幾天園區內容會擴大，採購票入場；此次的售票系統也改與ibon合作，藉此與一般大眾建立更廣泛的聯繫。

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