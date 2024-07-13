日本大地藝術祭「看見台灣」 田中央工作群、幾米作品參展

田中央工作群作品「被大地擁抱的座椅」，使用了頗具台灣風味的的洗石子工法。（駐日台灣文化中心提供）

〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕3年1度的日本最大型國際戶外藝術節「大地藝術祭」今天開幕，台灣的藝術團隊田中央工作群和幾米，今年在文化部駐日台灣文化中心與主辦單位合力邀請下參展，兩項展出作品「被大地擁抱的座椅」與「2024年Kiss ＆ Goodbye 被遺忘的珍貴回憶」，以台灣元素展現藝術之美。

幾米在土市車站的作品周園打造了多個縮小立體車站與微型空間。（駐日台灣文化中心提供）

始於2000年的大地藝術祭，是以新潟縣越後妻有地區為舞台的國際藝術節，每3年舉辦一次，已成為戶外藝術節的代表。今年為第9屆，展期從7月13日到11月10日，本屆有來自全球41個國家的藝術家，在占地約760平方公里的大地上，展出311件作品，其中有85件為本屆新作。

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台灣藝術家幾米（左起）、駐日台灣文化中心主任王淑芳、大地藝術祭藝術總監北川富朗、日本建築師田熊隆樹及田中央工作群執行長劉黃謝堯出席大地藝術祭開幕式。（駐日台灣文化中心提供）

策展總監北川富朗說，大地藝術祭已成為地方創生的典範，這種「特定場域藝術 （site-specific art）」藝術旅遊，已逐漸被認為是與日本動漫、和食並列的日本的獨特發明。

台灣今年參展藝術團隊有田中央工作群和幾米。田中央工作群執行長劉黃謝堯及幾米團隊13日也特別來日出席開幕典禮，並與各國參展藝術家與日本藝術界人士進行交流。

由建築師黃聲遠所率領的田中央工作群與日本建築師田熊隆樹，為了改善松代城山區域缺乏休憩空間的現狀，雙方攜手提出「被大地擁抱的田野美術館計畫」的10年計畫。今年推出合創「被大地擁抱的座椅」，位於藝術節活動中心「農舞台」附近的山路旁。「被大地擁抱的座椅」融入周遭環境景觀，提供觀光客及當地民眾休憩。

最特別的是椅子表面，採用了以前從日本傳入台灣，但現今在日本已經很少見的洗石子工法，讓參展民眾體驗台灣味的建築特色。

「2024年Kiss ＆ Goodbye 被遺忘的珍貴回憶」則是台灣繪本作家幾米的參展作品。幾米團隊將飯山線土市站和越後水澤站的意象延伸到兩座車站旁的草地，打造了多個縮小的立體車站與微型空間，表面自然質樸，內在別有洞天，在地居民們出借難忘與珍惜之物，在幾米精心安排的舞台登場，述說著一段段久久想起的珍貴回憶。

幾米鼓勵前來參與藝術節的大家，可以進入2015年的兩座魚板屋，「忘記親一下」的故事與作品開啟一場充滿想像的奇妙旅程，然後在四周散步，探索每一個心情劇場，也可以想想自己身旁值得珍惜的人事物。

台灣文化中心說，為開拓台灣藝術家國際展演舞台，中心近年積極與日本重要藝術活動合作，包括大地藝術祭、瀨戶內國際藝術節、六本木藝術之夜等，許多台灣藝術家因為在日本展出作品後即被歐美策展人發現，獲選前往歐美知名國際藝術節展出。

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