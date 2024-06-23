【藝術文化】藝居台東 賴純純的愛麗絲宇宙仙境花花團跨域劇場限期開展

以「賴純純當代藝術場域 SOCA Dulan」為名，賴純純與夥伴阿明一起打開工作室大門。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕東海岸大地藝術節的「藝串平台」今年有超大咖藝術家加入，在台東居住創作超過20年的資深藝術家賴純純，首度將位於都蘭的藝術空間限期開放，推出「愛麗絲宇宙仙境花花團」跨域劇場藝術計畫，賴純純稱之為1年1度的「交陪季」，配合「月光‧海」音樂會期程舉辦4場，成為大地藝術季駐地創作之外，最佳白日賞藝行程。

賴純純裝扮成象徵愛與美的「愛麗絲女神」，以及如同從海洋中浮現的《奇花仙境》。 （記者凌美雪攝）

賴純純自2000年後陸續在都蘭買了地、蓋了工作室，也以工作室為家，成為一個同樣擁有「月光‧海」的創作好居所，工作室外的大片草地上，裝置了許多她歷年來的重要作品。但她認為，藝術作品要與環境產生關係，需要人的介入，因此，今年初成立了「賴純純藝術文化基金會」與「賴純純當代藝術場域」，緊接著就是昨天開張的「跨域劇場」。

請繼續往下閱讀...

個性率真的賴純純擁有好人緣，藝文圈好友從台灣各地齊聚台東，慶祝「交陪季」開張。 （記者凌美雪攝）

個性率真的賴純純在藝術圈擁有好人緣，昨天的開幕式，不僅居住在當地的觀光署東部海岸國家風景區管理處處長林維玲、公益平台董事長嚴長壽、藝術家江賢二、前文化部長龍應台，還有很多遠從台灣各地前往的文化圈好友，包括故宮院長蕭宗煌、史博館長王長華、台灣美術基金會執行長林平等，都親自出席。

「愛麗絲宇宙仙境花花團」跨域劇場由3個跨域藝術組成，包括以靜態作品展示的「宇宙仙境」環境場域裝置；「愛麗絲女神」 跨域行為展演，以及「花花團」集體參與。

其中，以連續2年在倫敦展出大受歡迎的《奇花仙境》為代表作品，打造一場「愛麗絲女神」 跨域行為展演，賴純純與多位好友親自打扮成「愛麗絲女神」，並以跨性別、跨種族等元素呈現當代版愛麗絲，探討愛、認同、自由和平等的價值；會中亦送給每位參與者一支「花面具」，一起徜徉在園區中，逛遊欣賞歷來代表作組成的仙境花園。

配合「月光‧海」音樂會，「愛麗絲宇宙仙境花花團」跨域劇場將自7月起正式對外開放4個場次，分別是7月13、21日，8月17日及9月21日，詳詢預約連結（https://forms.gle/orcAHjA4NqFMohYi8）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法