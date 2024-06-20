霹靂布袋戲東京開展 虛淵玄爆台日合作祕辛竟為台灣美食

兩位操偶師在記者會上演繹各類型戲偶開場，讓全場出席者忍不住拿起手機搶拍。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕台日合作的霹靂布袋戲《東離劍遊紀》，於2016年進軍日本一炮而紅，也為台日跨界文創合作開啟新頁。文化部駐日台灣文化中心與霹靂國際多媒體合辦的「傳承與創新——霹靂布袋戲跨界IP展」今（20）天在東京開幕，促成這項台日合作的重要靈魂人物、日本動畫劇作大師虛淵玄，在開幕記者會上透露合作動機，竟然是為了台灣美食。

《東離劍遊紀》是由台灣的霹靂國際多媒體與日本動畫製作公司Nitro+、動漫周邊公司Good smile company合作的奇幻武俠布袋戲電視劇，在2016年7月首播，今年將進入第4季，電影版也預定明年上映。

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有「黑暗教主」之稱的虛淵玄，以知名動畫「魔法少女小圓」編劇和「Fate/Zero」原著作者等神作，被台日動漫迷尊為神級編劇，他在今天致詞中也透露10年前決定與霹靂布袋戲合作的祕辛。

《東離劍遊紀》編劇日本動畫劇作大師虛淵玄，自爆10年前訪台愛上台灣美食，也是他推動台日合作霹靂布袋戲的動機之一。（記者林翠儀攝）

虛淵玄說在2014年訪台出席台北國際動漫節舉行「Fate/Zero」小說簽書會時，第一次看到霹靂布袋戲驚為天人，當下就決定要把霹靂帶到日本；另一個誘因是台灣美食實在太好吃了，虛淵玄心中盤算，如果合作成功，以後應該有很多機會訪台品嘗台灣美食。

霹靂布袋戲布進軍東瀛8年有成，台灣文化中心與霹靂合作舉辦「傳承與創新——霹靂布袋戲跨界IP展」，除了展出傳統掌中偶、金光偶及現今電視偶，呈現台灣布袋戲百年來的演變外，還陳列了《東離劍遊紀》4大要角素還真、凜雪鴉、殤不患、丹翡的豪華戲偶，並特別邀請日本寶塚歌劇團，展出與霹靂合作跨界改編音樂舞台劇的珍貴服裝，展期至7月29日為止。

今天的開幕記者會有駐日代表謝長廷、霹靂國際多媒體總經理黃亮勛、編劇虛淵玄，以及該劇的合作單位Nitro+社長小坂崇氣、Good smile company會長安藝貴範出席。開場由兩位操偶師演繹各類型戲偶，讓全場出席者均忍不住拿起手機搶拍。

謝長廷表示，8年前他剛到任時就參加了《東離劍遊紀》在日本首映的宣傳記者會，想不到8年後快卸任了，再次參加與霹靂相關的展覽會開幕，他覺得很完滿。他也提到台日之間在災難來時相互伸出援手是友好的鄰居。他表示，這次展覽，文化中心及霹靂更特別製作了一個立牌，感謝日本民眾對於花蓮震災的協助，因此，他也再次感謝眾多日本朋友對台灣的幫忙，希望這樣善的循環能永不止息。

開幕當日下午也特別邀請催生「東離劍遊紀」的兩位靈魂人物，黃亮勛與虛淵玄座談，分享創作祕辛及幕後花絮，並且深入分享台日合作的經驗。黃亮勛表示，他原本是虛淵玄的粉絲，與老師一拍即合，但在合製期間仍有許多需要磨合之處，例如原本布袋戲的女性角色戲偶的眼睛會比較小，但《東離劍遊紀》的女角丹翡則是跟日本動漫的女性角色一樣，有大大的眼睛；此外，丹翡的手腕有別於傳統戲偶以男性為主、較為粗壯，特別訂做較為纖細的手腕，或許5年後看到布袋戲偶的眼睛及手腕的改變，可能就是跟日本合作的影響。

虛淵玄則表示，遇見霹靂布袋戲可說是在他人生中數一數二最戲劇化的事，被它精采的表演所吸引，因此希望能將它介紹到日本。在日本，以製作委員會的形式製作動畫、影集是十分普遍事，但在台灣並沒有類似的概念，因此也花了許多時間跟霹靂布袋戲溝通權利歸屬於製作委員會的觀念。

駐日代表謝長廷（中）、駐日台灣中心主任王淑芳（左）和霹靂總經理黃亮勛會覽場與寶塚歌劇團的真人版戲服合影。（記者林翠儀攝）

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