【藝術文化】傳藝6/29起「看家戲再現」 5傳統劇團接力演出國寶級經典好戲

明華園黃字戲劇團當家小生翁妙嬅（左）與明華園戲劇總團當家花旦陳昭婷共同演出《真假皇后》。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立傳統藝術中心主辦的「看家戲再現」劇展，邀請5組歌仔戲與布袋戲劇團，將從6月29日至10月14日期間，帶來5齣膾炙人口的好戲，由新生代戲曲明星再現國寶藝師們的看家戲劇，黃俊雄布袋戲經典角色六合善士、秘雕、黑玫瑰等更將重出江湖。

《六合群俠傳—無界之鑰》由黃俊雄閉門弟子王奕（左）與操偶師黃佑任，於記者會上重現黃俊雄布袋戲中的經典角色賣唱生與秘雕。（記者董柏廷攝）

傳藝中心主任陳悅宜在昨（4）日宣告記者會致詞時強調，「看家戲再現」是傳藝中心極具分量的劇展之一，每年挖掘傳統戲曲中最能展現藝師劇藝精華之作，透過傳承，結合當代劇場創作與製作思維。

請繼續往下閱讀...

2024傳藝「看家戲再現」劇展，以「情義．守護」為主題，邀請5大劇團參與演出。（記者董柏廷攝）

今年傳藝中心邀請國立彰化師範大學台文所教授吳明德擔任策展人，以「情義．守護」為主題，選出小金枝歌劇團、明華園黃字戲劇團、薪傳歌仔戲劇團，及台北木偶劇團、金光布袋戲×五洲掌中劇團等團隊演出，吳明德表示，「戲劇是寓教於樂最有效的手段，古早傳統戲曲常在廟埕演出，透過情節讓人理解做人處事的道理。今年5組團隊接力展現不同的情意面向，守護戲裡戲外的人性光彩。」

今年由布袋戲台北木偶劇團打頭陣，6月29、30日率先推出《五行金沙誅仙陣》，雕琢神魔小說文本，保留資深藝師鄭安成逗趣口白，融合現代舞台技術，展現各種陣法排布與各路神仙下凡鬥法的恢弘氣勢。7月21、22日金光布袋戲與真五洲掌中劇團將帶來《六合群俠傳—無界之鑰》，以人間國寶黃俊雄成名之作《六合三俠傳》為底本，由其公子黃立綱、閉門弟子王奕聯合雙口白演出，重新詮釋六合系列中愛恨交織的武林世界，及江湖人物間的情義糾葛。

歌仔戲部分，小金枝歌劇團將在7月6、7日演出《孝義雙全—徐庶》，由2023全國歌仔戲比賽戲狀元張閔鈞領銜主演；7月20、21日明華園黃字戲劇團則把外台十大名劇之一的《真假皇后》搬進戲曲中心，詮釋浪漫愛情陰錯陽差變成姊妹鬩牆、影響朝廷顏面的大事。10月12、13日壓軸登場的薪傳歌仔戲劇團，由國寶藝師廖瓊枝攜手陳剩藝師共同親授經典作品《三藏出世》，以玄奘大師傳奇的前半生為主軸，帶出一段親情守護、母子相認的坎坷故事。詳詢OPENTIX生活網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法