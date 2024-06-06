如何安排暑假？ 「彰化兒童藝術節」6大演出、4工作坊、110梯次營隊等你來

彰化兒童藝術節暑假即將登場，縣長王惠美（中）和表演團體，邀請家長帶著小朋友一起來看劇場表演，豐富藝術生活。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年夏天，彰化縣文化局將於7月16日至8月25日舉辦「2024兒童藝術節」，今（6）天上午在縣政府中庭舉行記者會，刺點創作工坊帶來一小段演出，讓南郭國小學童先睹為快，個個看得投入，笑聲連連，為活動暖身。

縣長王惠美表示，暑假快到了，縣府希望孩子們能有多元學習機會，兒童藝術節特為孩童們打造。今年活動將在員林演藝廳舉行，由國內6大優質團隊帶來6檔精采演出、4檔工作坊、1檔特展及1場免費開幕活動，邀請家長帶著小朋友共襄盛舉，豐富夏日藝術生活。

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此外，為了讓家長安心上班，更讓孩童生活不無聊，縣府也從7月6日起至8月31日止，推出「遊樂翻轉夏令營」暑假活動，6大主題、110梯次夏令營活動，涵蓋藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、自然探索和農業體驗等，共計850個名額。活動報名將於6月17日上午10點開始受理網路報名，滿額為止。

今年彰化兒童藝術節7月20日起將在員林演藝廳舉行，由國內6大優質團隊帶來6檔精彩演出、4檔工作坊、1檔特展及1場免費開幕活動，縣府今為活動暖身，表演團隊精彩的演出，讓人笑開懷。（記者張聰秋攝）

今年藝術節以「員流。生 REBORN Yuánliú」為主題，帶領親子一起回看「半線」生活聚落、藝文樣貌，並首次規畫「聲音、生態、生活」主題系列活動。活動包括「嚐劇場」、「0471特技肢體劇場」、「刺點創作工坊」、「三缺一劇團」、「陳麗香歌仔戲團及嘉頌重奏團」等6檔劇場演出，以及4檔親子工作坊，讓孩童看完劇場後能與演出團隊互動，留下深刻的藝文體驗。

首場7月20日在員林演藝廳戶外廣場將舉行「I FUN 起步走」開幕體驗活動，現場有免費劇場演出、親子闖關、文創市集及快閃書店，消費滿額還可獲得精美小禮物。相關演出在「兩廳院文化生活售票系統」售票，6月30日前可享早鳥優惠75折。活動網頁：https://pse.is/5v2zrq、OPENTIX兩廳院文化生活售票系統：https://pse.is/5wkn2f。

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