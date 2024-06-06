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如何安排暑假？ 「彰化兒童藝術節」6大演出、4工作坊、110梯次營隊等你來

2024/06/06 13:45

彰化兒童藝術節暑假即將登場，縣長王惠美（中）和表演團體，邀請家長帶著小朋友一起來看劇場表演，豐富藝術生活。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年夏天，彰化縣文化局將於7月16日至8月25日舉辦「2024兒童藝術節」，今（6）天上午在縣政府中庭舉行記者會，刺點創作工坊帶來一小段演出，讓南郭國小學童先睹為快，個個看得投入，笑聲連連，為活動暖身。

縣長王惠美表示，暑假快到了，縣府希望孩子們能有多元學習機會，兒童藝術節特為孩童們打造。今年活動將在員林演藝廳舉行，由國內6大優質團隊帶來6檔精采演出、4檔工作坊、1檔特展及1場免費開幕活動，邀請家長帶著小朋友共襄盛舉，豐富夏日藝術生活。

此外，為了讓家長安心上班，更讓孩童生活不無聊，縣府也從7月6日起至8月31日止，推出「遊樂翻轉夏令營」暑假活動，6大主題、110梯次夏令營活動，涵蓋藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、自然探索和農業體驗等，共計850個名額。活動報名將於6月17日上午10點開始受理網路報名，滿額為止。

今年彰化兒童藝術節7月20日起將在員林演藝廳舉行，由國內6大優質團隊帶來6檔精彩演出、4檔工作坊、1檔特展及1場免費開幕活動，縣府今為活動暖身，表演團隊精彩的演出，讓人笑開懷。（記者張聰秋攝）

今年藝術節以「員流。生 REBORN Yuánliú」為主題，帶領親子一起回看「半線」生活聚落、藝文樣貌，並首次規畫「聲音、生態、生活」主題系列活動。活動包括嚐劇場0471特技肢體劇場刺點創作工坊三缺一劇團陳麗香歌仔戲團及嘉頌重奏團等6檔劇場演出，以及4檔親子工作坊，讓孩童看完劇場後能與演出團隊互動，留下深刻的藝文體驗。

首場7月20日在員林演藝廳戶外廣場將舉行「I FUN 起步走」開幕體驗活動，現場有免費劇場演出、親子闖關、文創市集及快閃書店，消費滿額還可獲得精美小禮物。相關演出在「兩廳院文化生活售票系統」售票，6月30日前可享早鳥優惠75折。活動網頁：https://pse.is/5v2zrq、OPENTIX兩廳院文化生活售票系統：https://pse.is/5wkn2f

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