【藝術文化】妙工李俊陽作品登雪梨雙年展 展現原民廟會文化力

「竹節戲偶劍客」系列以台灣童玩為基底，打造像是陣頭八家將的藝術雕塑作品。（李政諺攝影，文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由駐雪梨台北經濟文化辦事處文化組攜手第24屆雪梨雙年展，於閉幕週在展場之一的「藝術空間」（Artspace），舉辦台灣焦點活動藝術家李俊陽場次，將其作品融合民間信仰、廟會、原住民文化等東方元素呈現給澳洲觀眾。

李俊陽畫作〈廟會交陪仙仙仙〉長達10公尺，於第24屆雪梨雙年展展出。（李政諺攝影，文化部提供）

雪梨雙年展執行長芭芭拉．摩爾致詞時表示，本屆雪梨雙年展自3月開展，迄今3個月已超過60萬人次參觀，很高興台灣文化部、駐雪梨台北經濟文化辦事處及台灣藝術家共同參與此文化盛事。

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駐雪梨辦事處處長吳正偉則指出，台灣藝術融合亞太與西方文化，兼具傳統與現代，展現台灣社會的多元面向及包容性，這些特色都呈現在李俊陽的作品，「雙年展讓眾人齊聚一堂，為的是表達對表意自由、藝術自由，以及每個人自由意志的尊重及支持。」

展覽展出李俊陽2件作品，分別是長達10公尺的大型畫作〈廟會交陪仙仙仙〉，以及由12個竹節人組成的「竹節戲偶劍客」系列。在台東出生、花蓮部落長大的李俊陽說明，「從小就跟不同族群的人一起上課，接觸多元語言，對於我的藝術創作影響很大，造就出多樣性與不同的底蘊。自己的父親、叔叔、哥哥都在做電影看板和廟宇的彩繪，算是家傳的藝術天分。我自幼開始畫電影看板，一直到刻布袋戲偶、做布袋戲，後來也做表演和行為藝術，喜歡流行電影、民間傳說文化、講古及陣頭。」

〈廟會交陪仙仙仙〉是李俊陽將過去觀察到的台灣廟會、儀式，以及漢人、原住民或是東方原始的元素，再加上地獄、山海等組成而作，將整個台灣的宗教儀式或是視覺語言符號整理一番，甚至藏有許多幽默的細節。「竹節戲偶劍客」系列，則以台灣童玩為基底，打造像是陣頭八家將的藝術雕塑作品。

昆士蘭科技大學創意產業及視覺藝術副教授麥書菲提及，去年帶學生參訪台北雙年展時，曾實地觀賞李俊陽現場創作，甚至聽他以自製樂器組團演奏。她表示，「我從未見過像李俊陽這麼特別的藝術家！」

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