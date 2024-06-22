【藝術文化】東海岸大地藝術節10週年 全新駐地創作暨月光‧海揭幕

「月光‧海」音樂會昨晚正式登場。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台東報導〕「東海岸大地藝術節」今年慶祝10週年，以「成為流動的邊界」為主題，除5組全新的駐地創作陸續加入裝置藝術展示，最受歡迎的「月光‧海」系列音樂會也於昨（21）日揭開序幕。

印尼藝術家I Made Sukariawan作品〈Jukun 漁船〉，以峇里島傳統支架舟為基礎，結合東海岸阿美族生活文化意象。 （記者凌美雪攝）

東海岸大地藝術節由觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦，以藝術展演結合自然環境、部落生活、棲息居住、旅行壯遊等，不僅成為東海岸最重要的夏日藝術盛宴；而自2015年始辦至今，沿著花東海岸風景區呈現的裝置藝術作品，累計已高達67件。

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台灣藝術家陳抒漫作品〈蕨處逢⽣ Vitality in Ferns〉於都歷遊客中心與海天相輝映。（記者凌美雪攝）

東管處處長林維玲昨天在開幕致詞時相當自豪地表示，她相信東海岸大地藝術節的作品，一點也不輸國外的大地藝術祭，因為無論國內外藝術家，都是來到東海岸駐地創作，所有作品都與這片土地有很深的連結，可以說就是在這片土地上長出來的，它們被以不同的視角詮釋，反映了這片土地的自然風土與人文特色。

今年「月光‧海」音樂會將持續到9月20日，配合月圓的日期，每個月舉辦2場，其中多達6場是免費演出，並首度邀請跨國重量級表演團隊，帶領觀眾走入獨屬東海岸的月光海音樂饗宴。

此外，今年更邀請10年來不曾缺席的活動代言人桑布伊創作新曲，與巴賴、以莉高露、高蕾雅等歌手共同錄製3分鐘主題MV影片，並於昨天現場演唱，邀民眾歡樂共舞，一起同慶10週年。「東海岸大地藝術節」相關活動及藝術作品地圖，可詢官網（https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/teclandart/zh-tw）。

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